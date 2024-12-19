Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.5 комментариев
Губернатор Калужской области пообещал гражданство жителю из Германии
Лев Дейбель из Германии, проживающий в Калужской области, получит гражданство РФ
Лев Дейбель, переехавший из Германии в Калужскую область, гарантированно получит российское гражданство после обращения к президенту России Владимиру Путину, заявил губернатор Владислав Шапша.
Лев Дейбель, житель Тарусы Калужской области, переехавший из Германии, получит российское гражданство, заверил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Шапша сообщил, что на пути к обретению гражданства препятствий нет, и Дейбель уже получил консультации в миграционной службе, передает РИА «Новости».
Лев Дейбель обратился к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Он рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в процессе получения гражданства после переезда. Губернатор Шапша подтвердил, что Дейбель уже обладает видом на жительство с 2020 года и остается лишь донести необходимые документы для завершения процедуры.
Трансляция прямой линии совмещенной с пресс-конференцией президента России идет на сайте газеты ВЗГЛЯД.
Ранее, как писала газета ВЗГЛЯД, семейная пара и журналист из Италии обратились с просьбой о предоставлении российского гражданства через программу «Итоги года с Владимиром Путиным». ГУ МВД оказывает содействие в этом вопросе, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.