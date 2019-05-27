В России придумали способ продления срока службы стрелкового оружия

Холдинг ЦНИИточмаш (входит в Ростех) запатентовал технологию, которая позволяет увеличить срок службы автоматического стрелкового оружия вдвое.

«Испытания продемонстрировали, что изменение конструкции повысило надежность работы автоматики и вдвое увеличило срок службы оружия. Ресурс оружия, изготовленного по новой технологии, значительно превысил показатели штатных образцов», – сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов, передает РИА «Новости».

В Ростехе сообщили, что изменения были внесены в конструкцию затвора, благодаря чему удалось зафиксировать его расположение в коробке автоматики и исключить несанкционированные удары во время работы оружия.

Там также уточнили, что технология была протестирована при изготовлении снайперских винтовок и автоматов, которые прошли комбинированные испытания: стрельба в условиях запыления и под дождем.

Отмечается, что предложенные технические решения «достаточно просты в конструктивном исполнении» и модификация «не требует существенных дополнительных затрат».

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