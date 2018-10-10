Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

Очередное заявление о разработке «пистолета, который должен заменить пистолет Макарова», прозвучало от одного из уважаемых оружейных бюро. Неудивительно – речь идет о крупнейшем военном заказе. Каковы достоинства и недостатки легендарного ПМ, почему его необходимо менять, и кто претендует занять его место?

В кобуре нынешнего строевого российского офицера по прежнему пылится все тот же ПМ, более известный как пистолет Макарова. Срок службы этого ствола подошел уже к 70 годам – рекордный для подобного вида вооружений. Его уже как пару лет не выпускают вовсе, но сделанного еще при СССР запаса хватит еще не на один десяток лет. Новинки в виде пистолета Ярыгина, пистолета Лебедева, «Стрижа», бесшумного «Вула», в армии по большому счету так и не прижились (за исключением подразделений спецназа). Но знаменитого «макара» все это время пытались заменить.

Из последних попыток создания нового массового пистолета для российской армии – некие разработки и испытания ЦНИИТОЧМАШ, руководство которого утверждает, что их новый пистолет (названия либо нет, либо не афишируется) превзойдет по своим качествам все предшествующие модели. Минобороны пока официально не подтверждает закупки этого пистолета Подольского научно-исследовательского института, который, в отличие от Тулы, Ижевска и даже Кирова, в списке городов-оружейников никогда не значился.

Вероятно, это громкое заявление о создании пистолета на замену легендарного ПМ – всего лишь банальный пиар-ход. Возможно, подольская разработка действительно превзойдет Макарова и Ярыгина, но пока дело ограничивается испытаниями и даже при принятии решения о его поставках в Вооруженные силы пройдет еще несколько лет. Тот же ПМ, уже выпущенный в 1949 году, в армии оказался лишь в 1951-м. В общем, претензии ЦНИИТОЧМАШ на создание нового массового армейского пистолета, мягко говоря, преувеличены.

Вспомним про «старичка» ПМ. Знаменитый «Макаров» если и уступает в известности собрату – автомату Калашникова, то не намного. Это один из самых массовых пистолетов в мире – только на Ижевском механическом заводе с 1949 года было выпущено более 5 миллионов «стволов» этой марки. А еще его производят в Германии, Болгарии, Китае и на Украине. Он и по сей день используется в Российской армии и структурах МВД.

И хотя в глобальных войнах Россия после 1945-го не участвовала, повоевать «макарычу» пришлось на многих фронтах: Вьетнам, Афганистан, две Чечни и многие другие «горячие точки». Это оружие зарекомендовало себя с лучшей стороны именно своей надежностью и неприхотливостью. Там, где пасовали «Кольты» и «Беретты», «Макаров» продолжал надежно работать – в пыли, в грязи, под дождем и в мороз. Собственно, это и требовалось для нашей армии, когда в 1946 году перед конструкторами была поставлена задача разработать новый пистолет для командного состава.

Как и любая новинка, ПМ сразу же подвергся критике. Начиная с того, что, мол, это копия немецкого «Вальтера ПП», чертежи которого наши разведчики нашли в столах немецкого завода в городе Целла-Мелис в 1945 году. Но никто особо и не скрывал, что поскольку «Вальтер ПП» был на тот момент самым удачным в мире пистолетом с самовзводным ударно-спусковым механизмом, перед советскими конструкторами ставилась задача воспроизвести нечто подобное, причем под определенный патрон - 9х18мм. И все же оружейный конструктор Николай Макаров привнес и свои оригинальные идеи. Главное – сделал пистолет значительно проще. Немецкий пистолет состоял из 50 деталей, а ПМ – всего из 29.

На эту тему

Были и другие новинки-изобретения, которых не имелось не только у «Вальтера», но и у любого другого массово производимого в то время пистолета. Например, затвор ПМ после израсходования патронов останавливался в открытом положении, показывая, что нужно пополнить обойму. Как только магазин вставлялся в пистолет, затвор автоматически запирался и, дослав патрон в ствол, вставал в боевое положение. Кроме того, стрельба из «Макарова» начинается простым нажатием указательного пальца на спусковую скобу - без предварительного взвода курка. Все это давало в бою экономию драгоценных секунд и спасло не одну жизнь.

При том, что все отмечали надежность и простоту, отзывы о его меткости расходились до диаметрально противоположных. Критики зло острили, что новый пистолет годится лишь на то, чтобы застрелиться – мол, попасть в противника практически невозможно. Впрочем, пистолет-то и создавался именно для ближнего боя, с мощным останавливающим эффектом пули. Для того же, чтобы ходить в атаку, есть автоматы или пистолеты с более длинным стволом. И вместе с тем полно офицеров, как говорится, «сто из ста» попадают из своего табельного ПМ в грудную мишень с 25 метров.

«Пистолет Макарова на боевые выходы практически никто не брал, за исключением разведчиков, которые использовали его с ПБС – прибором бесшумной стрельбы, – рассказал газете ВЗГЛЯД сенатор, а в прошлом участник боевых действий в Афганистане Франц Клинцевич. – Пистолет в горах вообще вещь бесполезная, ведь огневой контакт там происходит на дистанциях как минимум в 50-100 метров, а ПМ эффективен для опытного стрелка на 25-30 метров. Да и в современном бою командир роты или взвода предпочтет именно автомат. Если говорить о новых моделях пистолетов, то они в большей степени подходят бойцам спецподразделений, для которых и стреляющий нож больше подходит, в том числе за счет бесшумности стрельбы».

Пистолеты, как показывает практика последних лет, находят применение именно у спецназовцев. Возьмем СР1МП, модификация самозарядного пистолета Сердюкова – разработан по заказу силовых подразделений специального назначения. Пистолет Ярыгина, получивший название «Грач», который должен был сменить ПМ, успешно прошел испытания на армейских полигонах, но в итоге используется лишь военными разведчиками и МВД. ГШ-18 разработки конструкторов Грязева и Шипунова из тульского «КБ Приборостроения», с боекомплектом из 18 патронов и высокой мощности боеприпасов, тоже оказался «штучным товаром» и поступил лишь на вооружение прокуратуры и судебных приставов. Автоматический «Стриж», который признан практически идеальным пистолетом, в удлиненной, «штурмовой», версии которого есть приклад, оптический прицел и магазин на 30 патронов, тоже достался спецназовцам. Бесшумный ПСС-2 «Вул», в разработке которого участвовал Петр Сердюков, автор не менее именитого пистолета «Гюрза», стал «игрушкой» для секретных операций.

Стать действительно массовым пистолетом для армии имел бы шансы ПЛ-14 – пистолет ижевского конструктора Дмитрия Лебедева, ученика легендарного конструктора спортивного оружия Ефима Хайдурова. В разработке нового пистолета принимали участие не только конструкторы, но и знатоки стрелкового дела из ФСБ, МВД, Минобороны, а также спортсмены. Конечной целью было создание боевого пистолета для армии, спецслужб и полиции. Предусмотрены были варианты и для спортивной практической стрельбы. В основу нового пистолета был положен ряд базовых концепций, таких, как оптимальная эргономика, безопасность в обращении, высокая надежность с любыми патронами 9х19, высокий ресурс. По ресурсу заложен запас прочности в 10 000 выстрелов – при использовании усиленных бронебойных патронов и практически в два раза больше при использовании обычных.

Тем не менее, ПЛ-14 в массовое производство также не пошел – несмотря на анонсы концерна «Калашников». И «Макарова» так и не заменил, который по прежнему пылится в кобуре армейских офицеров.

Остается добавить, что замена всех ПМ в российской армии (миллионы стволов) – крайне дорогостоящее мероприятие.

Иначе говоря, весьма выгодный заказ для потенциального производителя. А пистолет Макарова действительно устарел и нуждается в замене, причем не слишком откладывая. А значит, мы еще не раз в ближайшее время услышим от самых разных заводов новые заявления о создании «прекрасного образца для замены легендарного пистолета».