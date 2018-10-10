В России создали новый пистолет для военных на замену ПМ

Новый пистолет для Минобороны находится на госиспытаниях, которые завершатся в декабре, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Альберт Баков.

Баков рассказал, что новый пистолетный комплекс уже создан и в данный момент «проходит государственные испытания на полигонах Минобороны», передает РИА «Новости».

Завершение испытаний «в соответствии с директивой Минобороны» намечено на декабрь 2018 года. После этого «будет принято решение о принятии его на снабжение Вооруженных сил России».

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