Губернатор Иркутска госпитализирован

Глава Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован из-за проблем со спиной, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 25 мая госпитализирован в лечебное учреждение. Причина обращения – болевой синдром в связи с травмой спины», – сказано на сайте правительства области.

Там уточняется, что Левченко останется в больнице для дополнительных обследований на три дня, однако состояние здоровья «опасений не вызывает».

В пресс-службе также рассказали, поедет ли глава региона на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум): «Что касается поездки губернатора на ПМЭФ, то пока ничего не отменяется, все по плану», передает РИА «Новости».

Напомним, Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня.