Зеленский призвал Раду не портить законопроекты «коррупционными выходками»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады проголосовать за «реформаторские законы», а не заниматься самопиаром на парламентской трибуне.

«Призываю следующие два месяца не использовать трибуну Рады для личного пиара и не превращать парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий», – написал он в Facebook.

Зеленский также подчеркнул, что депутатам стоит наконец проголосовать за реформаторские законопроекты, которые «годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна».

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Глава государства выразил надежду, что депутатам удастся «хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии» несмотря на то, что работа представителей Рады почти окончательно уничтожила легитимность парламента.

«Не надо их (законы) портить вашими традиционными коррупционными выходками», – добавил он.

Ранее представитель президента Украины Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский решил не подавать на рассмотрение нынешнего состава Верховной рады обещанные законопроекты.

Накануне Верховная рада отказалась вносить в повестку дня предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о выборах, отменяющий мажоритарную систему и понижающий проходной барьер для партий с 5% до 3%.

Зеленский назначил досрочные выборы Верховной рады на 21 июля. Очередные выборы должны были пройти 27 октября.

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