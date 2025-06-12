  • Новость часаРоссийские войска смогли выбить ВСУ из села Ступочки к югу от Часова Яра
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    Что заставило Зеленского забрать тела отправленных на смерть военных
    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области
    Ереван заподозрил Грузию в блокировке поставок армянского коньяка в Россию
    Французский врач рассказал об издевательствах израильских военных над Гретой Тунберг
    Путин поручил нарастить боевые возможности сухопутных войск в кратчайшие сроки
    Путин заявил о реализации мер по увеличению поставок вооружений для задач СВО
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
    США подтвердили участие в «Интервидении»
    Фура с «Аперолем» перевернулась и перекрыла трассу на ЦКАД
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы быстро научились русофобии

    Страх перед русскими коснулись практически всех областей жизни в Германии. Самый зримый удар пришелся по нашей культуре, которую немцы попросту отменили. А всё хорошее, что было между нашими народами, стирается из памяти.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    14 комментариев
    12 июня 2025, 03:40 • Новости дня

    Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево

    Tекст: Антон Антонов

    В столичных аэропортах Внуково и Шереметьево отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

    В справочных службах аэропортов сообщили, что три пассажирских самолета, летевшие в Шереметьево и Внуково, совершили посадку в других воздушных гаванях: рейсы из Даламана и Белграда – в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, борт из Антальи – в московском Домодедово – передает ТАСС.

    Росавиация также сообщила в Telegram, что отменяются ограничения в аэропорту Калуги.

    Напомним, временные ограничения на полеты вводились с целью гарантировать безопасность полетов.

    11 июня 2025, 09:02 • Новости дня
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский назвал неготовность Киева к компромиссам фактором, который может привести к дальнейшим территориальным потерям для Украины, сообщила газета Wall Street Journal.

    Издание пишет, что Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил о том, что нежелание Киева идти на компромиссы может привести к новым территориальным потерям для Украины, передает ТАСС.

    Мединский отметил, что Россия хочет мира, однако, по его словам, если Украина продолжит ориентироваться на интересы других государств, Москва будет вынуждена реагировать. Он подчеркнул, что неготовность Киева к компромиссам грозит дальнейшими потерями территорий.

    Также Мединский указал, что вести длительную войну с Россией невозможно, приведя в пример 21-летнюю войну со Швецией.

    Ранее Мединский предупредил, что отсутствие полноценного мирного соглашения по конфликту на Украине может привести к ядерной войне в будущем.

    Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос территорий только лично с Владимиром Путиным.

    В Кремле отметили, что мир на Украине возможен лишь при выводе украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии, которые признаны неотъемлемой частью России.

    В МИД России подчеркнули, что страна никогда не допустит возврата украинских границ к состоянию 1991 года.

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    11 июня 2025, 12:37 • Новости дня
    Группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом
    Группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» широким фронтом вышли на западную границу Донецкой народной республики и начали развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой «Восток» было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Шевченко в ДНР, Гуляйполя и Малиновки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли более 225 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Группировка «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой народной республики (ДНР) и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжает наступательные действия по территории Днепропетровской области.

    Группировка нанесла поражение формированиям семи механизированных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад морской пехоты возле Новоподгородного Днепропетровской области, Степановки, Красноармейска, Димитрова, Петровского, Новопавловки, Новониколаевки и Алексеевки ДНР.

    Потери противника при этом составили до 460 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значит выход российских войск в днепропетровскую степь.

    Кремль назвал цель наступления в Днепропетровской области.

    Ранее в среду стало известно о приближении ВС России к окраинам Северска.

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    11 июня 2025, 18:55 • Видео
    Германия ждет нападения России на Эстонию

    Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

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    11 июня 2025, 13:20 • Новости дня
    Наемница из Дании получила 26 лет тюрьмы за нападение на Курскую область
    Наемница из Дании получила 26 лет тюрьмы за нападение на Курскую область
    @ sledcom.ru

    Tекст: Мария Иванова

    Датчанка Аннабель Йоргенсен заочно приговорена к 26 годам общего режима и штрафу за участие в вооруженном нападении на Курскую область в составе ВСУ.

    2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор гражданке Дании Аннабель Йоргенсен, которую признали виновной в участии в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает ТАСС. Суд назначил ей 26 лет колонии общего режима и штраф. Также с нее взыскано 626 729 рублей, которые, по данным следствия, она получила в качестве вознаграждения за участие в наемничестве.

    В постановлении суда подчеркивается: «Суд признал Аннабель Йоргенсен виновной в совершении ряда преступлений и постановил приговорить к 26 годам колонии общего режима заочно, а также к штрафу в размере 1 млн 700 тыс. рублей». Прокурор настаивал на еще более строгом наказании – 30 лет колонии и штраф 2,5 млн рублей за участие в нападении на Курскую область в составе подразделений ВСУ.

    Следствие установило, что Йоргенсен входила в батальон территориальной обороны Украины «Арей». По версии обвинения, 15 ноября 2023 года она с группой иностранных наемников незаконно пересекла границу России в Суджанском районе Курской области. Затем участвовала в нападении на сотрудников ФСБ, военнослужащих Минобороны России и местных жителей, а также в захвате жилых домов и железнодорожного вокзала в Судже.

    Первое слушание по делу прошло 9 июня, тогда был частично закрыт судебный процесс по ходатайству государственного обвинителя. Йоргенсен признали виновной по нескольким статьям УК РФ – незаконное ношение оружия, незаконное пересечение границы с применением насилия, участие в вооруженных конфликтах в качестве наемника, контрабанда боеприпасов и террористический акт. Сейчас Йоргенсен объявлена в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представитель гособвинения запросил 30 лет колонии общего режима и штраф 2,5 млн рублей для наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен.

    Датская наемница ВСУ получила 7 тыс. долларов за нападение на Курскую область.

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    11 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
    Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
    @ t.me/vr_medinskiy

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

    По информации из его Telegram-канала, Москва передала украинской стороне 1212 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. Взамен российская сторона получила 27 тел погибших бойцов Вооруженных сил России.

    «Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни», – написал Мединский.

    Кроме того, он объявил, что в четверг Россия и Украина приступят к срочным «санитарным обменам», предусматривающим передачу тяжелораненых военнопленных с линии фронта.

    Минобороны России ранее призвало Киев оперативно принять решение по обмену. Минобороны также сообщило, что Украина решила отложить обмен на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

    Мединский объяснял, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.

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    11 июня 2025, 18:43 • Новости дня
    Французский врач рассказал об издевательствах израильских военных над Гретой Тунберг
    Французский врач рассказал об издевательствах израильских военных над Гретой Тунберг
    @ REUTERS/Gonzalo Fuentes

    Tекст: Ольга Иванова

    На борту задержанного Израилем гуманитарного судна пассажирам, включая Грету Тунберг, намеренно мешали спать с помощью громкой музыки и ограничивали доступ к воде и пище.

    Военнослужащие Израиля проявляли жестокость по отношению к пассажирам гуманитарного судна, среди которых находилась экоактивистка Грета Тунберг, пишет Politico, ссылаясь на французского врача Батисту Андре.

    По словам медика, израильские военные включали громкую музыку и танцевали, чтобы не дать пассажирам спать, особенно мешая Грете Тунберг. Врач также рассказал, что участникам гуманитарной миссии систематически ограничивали доступ к питьевой воде и еде.

    Эти меры, по словам Андре, носили постоянный характер и были направлены против всех находящихся на борту судна активистов.

    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen, на борту которой находилась Грета Тунберг, все в порядке. Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с экипажем пропала.

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    11 июня 2025, 08:45 • Новости дня
    MWM: Часть бомбардировщиков Ту-160 перебросили из Энгельса на Чукотку
    MWM: Часть бомбардировщиков Ту-160 перебросили из Энгельса на Чукотку
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько стратегических бомбардировщиков Ту-160 были передислоцированы с аэродрома под Энгельсом на авиабазу рядом с Анадырем, пишет издание Military Watch Magazine.

    По сведениям журнала, на авиабазе Анадырь, расположенной более чем в 6600 километрах от Украины, были замечены как минимум два российских стратегических самолета, передает Lenta.Ru.

    В публикации отмечается, что подобные данные основаны на спутниковых снимках.

    Издание отмечает, что дальность крылатых ракет Х-101 и Х-102, которыми оснащены Ту-160, составляет пять тысяч километров.

    По мнению военных аналитиков MWM, переброска бомбардировщиков на Дальний Восток не ограничивает их возможность наносить удары по целям на Украине.

    Американский журнал National Interest заявлял, что у украинских военных нет средств для противостояния новейшему российскому стратегическому ракетоносцу Ту-160М.

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    11 июня 2025, 17:43 • Новости дня
    США подтвердили участие в «Интервидении»

    Организаторы объявили о решении США участвовать в «Интервидении»

    США подтвердили участие в «Интервидении»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские исполнители впервые примут участие в международном песенном конкурсе «Интервидение», который пройдет в 2025 году.

    Организаторы конкурса сообщили о будущем участии представителей США в «Интервидении-2025», передает ТАСС. Представитель оргкомитета подтвердил информацию, заявив: «Действительно, США подтвердили участие в Интервидении. Имена участников будут известны позже».

    Детали относительно состава американской делегации и участников станут известны ближе к дате проведения конкурса.

    Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) исполнил песню для конкурса «Интервидение» на церемонии премии «Муз-ТВ».

    Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

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    11 июня 2025, 10:30 • Новости дня
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ответ председателя Бундестага Юлии Клекнер о роли СССР во Второй мировой войне.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал ответ председателю Бундестага Юлии Клекнер на обращение к парламенту ФРГ. Документ размещен на сайте Думы.

    Володин напомнил о роли Красной армии в победе над нацизмом и призвал Бундестаг не забывать о решающем вкладе Советского Союза во Второй мировой войне. «Мы с уважением относимся к вкладу союзников. Но нельзя забывать и то, что именно Советский Союз внес решающий вклад в победу и потерял в этой борьбе 27 млн человек», – отметил спикер парламента.

    Володин подчеркнул: «Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее «бывшей Советской». В этой связи вынужден напомнить – это была Красная армия».

    Володин при этом указал, что выделение украинских солдат среди бойцов Красной армии ради политической конъюнктуры неверно, и предложил также упомянуть белорусских, казахских, грузинских и других военнослужащих бывшего СССР. Он напомнил, что потери России в составе СССР составляли около 70% всех потерь и что Советский Союз выступал против раздела Германии и содействовал ее объединению в 1990 году.

    Председатель Госдумы отметил, что вторая часть его обращения касалась террористических атак киевского режима против жителей России, проводимых, по его словам, по аналогии с нацистской практикой. Володин напомнил Клекнер о недавнем подрыве пассажирского поезда на территории России, подчеркнув, что это был целенаправленный акт против гражданских лиц.

    По словам Володина, киевский режим несет ответственность за развязывание войны против регионов, не признавших новые власти. Отмечается, что вооруженные столкновения продолжались восемь лет вплоть до начала спецоперации России в 2022 году.

    Володин сравнил нынешний киевский режим с нацистским, ссылаясь на факты чествования на Украине деятелей Второй мировой войны, сотрудничавших с нацистской Германией. Документальные свидетельства преступлений украинской стороны, как отмечается, были направлены иностранным наблюдателям и размещены на сайте Госдумы.

    По мнению Володина, передача Германией вооружений украинским властям и появление танков Leopard на российской территории – повод для конфликта между Россией и ФРГ.

    Володин также выразил недоумение по поводу возможной передачи ракет Taurus и подчеркнул, что их использование потребует участия специалистов бундесвера, что фактически приведет к ударам по России немецкими офицерами. Он обратился к Клекнер с вопросом: есть ли у нее мандат на такие действия от немецких избирателей?

    Спикер Госдумы напомнил, что срок полномочий президента Украины, согласно конституции страны, истек год назад, а порядок их продления Основным законом не предусмотрен. Он подчеркнул, что после событий 2014 года и вооруженного переворота в Киеве легитимность украинской власти вызывает вопросы, а первоисточником нынешнего режима стал антиконституционный захват власти.

    В заключение Володин напомнил о многолетнем стремлении России к добрососедским отношениям с Германией и призвал Клекнер задуматься, к чему ведет нынешняя политика Берлина и кто от этого выиграет. Володин подчеркнул, что Россия не начинала войну на Украине, а использует свои вооруженные силы, чтобы прекратить ее.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии.

    Вячеслав Володин предложил Мерцу ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага и назвал циничными его слова в поддержку киевских властей.

    Володин также сообщил, что Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным городам России и о терактах киевского режима.

    Клекнер в ответ заявила, что депутатам Бундестага известно о роли США, Франции, стран Содружества наций и тогдашней советской армии в освобождении Германии, подчеркнув, что среди советских солдат было много украинцев. Она также указала, что парламент Германии не позволит запугать себя, в том числе в вопросах внешней политики и исторической памяти.

    Кроме того, Клекнер обвинила Москву в происходящем на Украине и заявила, что в Киеве якобы отсутствует нацистский режим. Ее слова распространила пресс-служба Бундестага.

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    11 июня 2025, 15:44 • Новости дня
    Стало известно о новых приоритетах фонда «Защитники Отечества»

    Подавляющее большинство ветеранов СВО доверяют фонду «Защитники Отечества»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве подвели итоги работы фонда «Защитники Отечества» и расширили перечень задач, уделив особое внимание взаимодействию с ветеранами и их семьями.

    Заседание Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества» прошло в Москве, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    За два года с момента основания фонд сформировал комплексную систему соцподдержки ветеранов и семей участников спецоперации на Украине.

    Особо востребованными направлениями помощи стали оформление социальных выплат, юридическая поддержка и выдача удостоверений ветеранов боевых действий и семей погибших героев.

    Эффективность работы фонда отмечают сами ветераны СВО и их близкие. «Согласно социологическим исследованиям, 95% ветеранов хорошо осведомлены о деятельности фонда, 88% заявляют о доверии фонду, а 86% обратившихся удовлетворены оказанной им помощью», - отметил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. «Все они, многократно обращаясь в фонд, отмечают оказание не просто консультативной и информационной помощи, но и поддержки во всех вопросах. Ветераны получают реальные результаты, это значит, что они удовлетворены оказанной помощью», - сказал Кириенко.

    Председатель фонда Анна Цивилева рассказала, что за каждым обратившимся закрепляется социальный координатор, а среди 4000 координаторов свыше тысячи – сами участники СВО или их близкие. Новый этап работы фонда включает поддержку военных с инвалидностью, расширение помощи семьям пропавших без вести и внедрение государственной информационной системы для эффективного взаимодействия с ветеранами.

    Анна Цивилева подчеркнула, что многие ветераны, получив помощь, становятся сотрудниками фонда или постоянными партнерами организации.

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    11 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    В Тель-Авиве развернули гигантский российский флаг ко Дню России
    В Тель-Авиве развернули гигантский российский флаг ко Дню России
    @ vk.com/rentvchannel

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Тель-Авива в честь приближающегося Дня России растянули российский флаг площадью более 600 кв. метров.

    В Тель-Авиве прошла акция, в ходе которой израильтяне развернули российский флаг площадью более 600 кв. метров, передает ТАСС.

    Мероприятие было приурочено к предстоящему празднованию Дня России, который отмечается 12 июня. В акции приняли участие десятки человек.

    После развертывания флага прошли праздничные гулянья. Участники мероприятия исполняли русские песни, водили хороводы и угощались традиционными блюдами.

    День России ежегодно празднуется 12 июня. В этот день в 1990 году был принят документ о государственном суверенитете РСФСР. Позднее дата получила статус официального государственного праздника и нерабочего дня.

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что отношения России и Израиля переживали взлеты и падения, стороны сохраняют взаимное уважение.

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    11 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    В Раде назвали Киев целью наступления России в Сумской области

    Депутат Рады Безуглая назвала Киев целью наступления России в Сумской области

    В Раде назвали Киев целью наступления России в Сумской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наступление российских войск в Сумской области призвано привести к атаке на украинскую столицу, полагает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    По ее мнению, целью продвижения российских подразделений якобы является не сам областной центр Сумы, а непосредственно украинская столица, пишет издание «Страна».

    Безуглая отметила: «Кто не заметил – новое наступление россиян в Сумской области – это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния».

    Депутат подчеркнула, что приблизительное расстояние между нынешними позициями российских войск в Сумской области и Киевом составляет около 300 км.

    Ранее в Сумской области сообщили о сложной ситуации из-за продвижения ВС России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия создает условия для военной изоляции Сум и Харькова.

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    11 июня 2025, 12:18 • Новости дня
    Глава МВД Колокольцев заявил о высылке безработных мигрантов из России
    Глава МВД Колокольцев заявил о высылке безработных мигрантов из России
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мигранты без работы или учебы обязаны покинуть Россию, если не прошли дактилоскопию или не изучают русский язык, заявил глава МВД Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    Мигранты, потерявшие работу или отчисленные из вузов, не сдавшие дактилоскопию и не изучающие русский язык, обязаны покинуть Россию, передает ТАСС.

    «Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну», – подчеркнул министр.

    Колокольцев также отметил, что в стране остаются попытки дестабилизировать ситуацию с миграцией. Он поручил своим подчиненным не допускать массового скопления мигрантов в пунктах оформления документов и организовать их прием своевременно. Министр подчеркнул, что фото и видео очередей в медиа показывают недостатки в организации этой работы.

    Ранее в МВД сообщали, что в России проживают более 638 тыс. детей мигрантов. Около половины этих детей не посещают учебные заведения.

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    11 июня 2025, 12:24 • Новости дня
    В Германии объяснили разворот СДПГ в сторону диалога с Россией

    Германский политолог Рар удивился запоздалости манифеста СДПГ о диалоге с Россией

    В Германии объяснили разворот СДПГ в сторону диалога с Россией
    @ Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Социал-демократическая партия Германии окажется под давлением немецких СМИ и «Зеленых» из-за манифеста о сближении с Москвой. При этом инициативу могут поддержать другие европейские левые силы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Удивительно, почему такой манифест, реалистично отражающий ситуации на Украине и в Европе, не появился в недрах Социал-демократической партии (СДПГ), когда они под лидерством Шольца находились у власти. Тогда можно было договориться о дипломатическом решении конфликта. Куда они смотрели три года назад? Или Германия делала только то, что требовали США и Британия?» – задался вопросом немецкий политолог Александр Рар.

    Впрочем, по его словам, СДПГ не возглавляет правительство, и канцлер Фридрих Мерц не захочет брать документ за основу своей политики. «Сейчас воинствующие немецкие СМИ при поддержке «Зеленых» попытаются расколоть СДПГ, обливая грязью авторов манифеста. При этом инициатива партии должна вызвать поддержку со стороны других европейских левых», – спрогнозировал он. Спикер обратил внимание, что параллельно с выходом манифеста Мерц обвинил Москву в «военных преступлениях», усилив таким образом эскалацию конфликта.

    «Со своей стороны СДПГ будет и далее склоняться к мирному решению украинского кризиса, что идет в одном векторе с усилиями президента США Дональда Трампа. Думаю, российские политические силы также могли бы оказать поддержку манифесту», – продолжил собеседник.

    «Документ представляет собой редкую форму респектабельного выражения альтернативного мнения по внешнеполитическим вопросам внутри немецких элит. Свой заряд критики он уже получил, однако количество и статус подписантов определяет его восприятие, отличное от схожих инициатив из оппозиционного лагеря», – добавляет политолог-международник Артем Соколов в своем Telegram-канале German Wings.

    По его оценке, для СДПГ появление такого документа является и вопросом преодоления последствий неудачных выборов в феврале 2025 года. «С учетом высококонкурентного левого фланга немецкой политики, внешнеполитические компетенции социал-демократов остаются значимым «уникальным торговым предложением» для избирателей и инструментом самопозиционирования в политическом пространстве ФРГ», – указал спикер.

    «Заявка на решительный отказ от традиций «новой восточной политики» после 2022 года дивидендов не принесла. Возврат к ее подходам освежит немецкую внешнеполитическую дискуссию. Правда, с учетом отсутствия у СДПГ контроля над МИД практическое воплощение обсуждаемых новаций будет ограничено», – уверен аналитик.

    Ранее ряд влиятельных членов СДПГ подписали манифест под названием: «Обеспечение мира в Европе посредством обороноспособности, контроля над вооружениями и взаимопонимания», где призвали к немедленному изменению внешней политики ФРГ, пишет издание Stern.

    Документ поддержали, в частности, бывший лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених, эксперт по внешней политике Ральф Штегнер, экс-лидер партии Норберт Вальтер-Борьянс, а также бывший министр финансов ФРГ Ганс Айхель.

    Авторы выступили за переговоры с Россией как альтернативу перевооружению бундесвера, запланированному министром обороны Борисом Писториусом. Также в СДПГ высказались против планов по развертыванию на немецкой территории новых американских ракет средней дальности и назвали «нерациональным» выделение 5% ВВП Германии на нужды НАТО.

    «Военная риторика и масштабные программы вооружения не создают безопасность для Германии и Европы, а скорее ведут к дестабилизации и наращиванию взаимных угроз между НАТО и Россией», – говорится в тексте.

    Социал-демократы призывают к сближению с Россией после прекращения огня и «интенсификации дипломатических усилий всех европейских государств». «Поддержка Украины должна сочетаться с интересами всей Европы в плане безопасности», – подчеркивают авторы.

    В конце июня СДПГ проведет федеральную партийную конференцию, где обсудит причины и последствия своего поражения на выборах. Примерно в это же время в Гааге состоится саммит НАТО, на котором Германия намерена взять на себя обязательство по значительному увеличению расходов на оборону.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Мерц после победы на парламентских выборах получил в качестве партнера социал-демократов, которые обещали купировать его наиболее опасные шаги в отношении России.

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    11 июня 2025, 10:45 • Новости дня
    Массовые беспорядки охватили Северную Ирландию

    Reuters сообщила о массовых поджогах и нападениях на полицию в Баллимине

    Массовые беспорядки охватили Северную Ирландию
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Мария Иванова

    Вторую ночь подряд в городе Баллимина сотни человек в масках нападали на полицию, поджигали дома и автомобили после протестов из-за предполагаемого сексуального преступления против девочки-подростка.

    Сотни человек в масках напали на полицию и подожгли дома и автомобили в городе Баллимина на севере Ирландии, это уже вторая ночь беспорядков после протеста, связанного с предполагаемым сексуальным преступлением против девочки-подростка, передает Reuters.

    По информации агентства, спокойствие в городе, который находится в 45 км от Белфаста, было восстановлено около часа ночи по местному времени.

    Полиция применяла водометы и специальные нелетальные боеприпасы, чтобы разогнать толпу, забрасывавшую сотрудников правоохранительных органов бутылками с зажигательной смесью, строительными лесами и камнями.

    Один из домов полностью выгорел, а полицейский почувствовал себя плохо из-за дыма, покинув другое здание, которое также пытались поджечь.

    В итоге сгорели несколько автомобилей, одна из машин оказалась перевернутой. Накануне, в первую ночь волнений, огнем были повреждены четыре дома, а также разбиты окна и двери в других зданиях; тогда пострадали 15 сотрудников полиции.

    Причиной протестов стал судебный процесс: в понедельник в Баллимене собрались сотни местных жителей после того, как двое подростков предстали перед судом по обвинению в сексуальном насилии над девушкой. При этом полиция расследует произошедшее как серию расистских нападений.

    Наряду с Баллименой, отдельные случаи беспорядков произошли также в Ньютаунабби, Каррикфергусе и на севере Белфаста. Британские власти и местные политики публично осудили насилие.

    Министр по делам Северной Ирландии Хилари Бен заявил: «Ужасные сцены гражданских беспорядков, свидетелями которых мы вновь стали в Баллимене этим вечером, не должны иметь места в Северной Ирландии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в североирландском городе Баллимина произошли антимигрантские беспорядки после изнасилования девочки-подростка.

    В прошлом году в городе Лондондерри в Северной Ирландии в ходе массовых беспорядков пострадали минимум десять стражей порядка.

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    11 июня 2025, 09:35 • Новости дня
    Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату

    Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату из-за протестов

    Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату
    @ REUTERS/Jose Luis Gonzalez

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Техаса приняли решение разместить национальную гвардию по всему штату после начала протестных акций, чтобы предотвратить возможные беспорядки и ущерб.

    Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил о развертывании нацгвардии на всей территории штата для поддержания порядка, передает ТАСС.

    Он отметил, что техасская национальная гвардия будет обеспечивать мир.

    Глава штата подчеркнул, что мирные протесты разрешены законом, но любые действия, связанные с нанесением вреда людям или имуществу, приведут к задержаниям.

    Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что в Остине задержали более десяти человек за участие в протестах против миграционной политики.

    Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа из-за продолжающихся беспорядков.

    Министр обороны США Пит Хегсет выступил за расширение роли Национальной гвардии для обеспечения внутренней безопасности на фоне массовых протестов.

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