Сальвини заявил о начале «нового европейского Возрождения»

Вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что успех его партии в Италии, «Национального объединения» во Франции и Партии Brexit в Великобритании на выборах в Европарламент стал знаком начала «нового европейского Возрождения».

«Не только «Лига» стала первой партией в Италии, Марин Ле Пен стала первой во Франции, Найджел Фарадж в Великобритании. Это знак того, что Европа меняется. Что Европа устала быть рабыней элит, корпораций и влиятельных сил», – цитирует Маттео Сальвини РИА «Новости».

По данным МВД Италии, после подсчета 14% избирательных бюллетеней правая «Лига» официально становится самой популярной политической силой страны (32,66% голосов).

В итоге «Лига», которая в период предвыборной кампании выступала против нынешней политики Евросоюза и неоднократно подвергала критике его руководство, опережает союзников по правительственной коалиции и конкурентов на нынешних выборах «Движение 5 звезд».

«Сегодняшнее голосование говорит нам, что европейские правила меняются... Рождается новая Европа, и я горд, что «Лига» стала участницей этого нового европейского Возрождения, основой которого являются работа, свобода, народы и права», – заявил он.

Сальвини уточнил, что результаты выборов в Европарламент не станут поводом для сведения счетов на внутриполитической сцене страны: «на национальном уровне ничего не меняется».

«Моим противником были и будут левые силы, которые плохо управляли Италией и Европой. Союзники по правительству для меня друзья, с которыми мы с завтрашнего дня мы вернемся к работе. И я рассчитываю вернуться к выполнению пунктов программы правительства, которые оставались подвешенными», – заявил Сальвини.

Депутатами Европарламента от Италии станут 73 человека.

В Европарламенте уточнили, что две фракции евроскептиков и националистов могут суммарно рассчитывать на 108 мандатов.

«Альянс Сальвини», объединяющий евроскептиков из Франции, Австрии, Бельгии, Италии и других стран, может получить 55 кресел, а сторонники Brexit из «Европы свободы и прямой демократии» могут рассчитывать еще на 53 мандата.

Уточняется, что при таком составе, вместе у них будет столько же мест, сколько у альянса либералов и сторонников президента Франции Эммануэля Макрона.

Также доля «Европейской народной партии», ведущей политической силы, претендующей на пост главы ЕК, возросла до 178 мандатов, а вторая по величине фракция социал-демократов будет насчитывать 152. Вместе они могут набрать в рамках коалиции 330 мандатов, однако этого недостаточно для правящего большинства.

Сообщается, что после уточнений сократилась и доля «зеленых», с 70 до 67 мандатов.

Напомним, завершены четырехдневные выборы в Европарламент. Согласно предварительным результатам, Европейская народная партия и социал-демократы впервые в истории потеряли совместное большинство в Европарламенте.