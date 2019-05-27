Россия поднялась в рейтинге Международной федерации хоккея

После чемпионата мира в Словакии Россия поднялась с третьего места на второе в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF).

Первое место пятый год удерживает Канада, сейчас у нее 3 тыс. 705 баллов. Россия вышла на второе место (3 тыс. 640 баллов), за ней идут Финляндия и Швеция (обе команды набрали по 3 тыс. 615 баллов)

В 10-ку входят также Чехия, США, Германия, Швейцария, Словакия, Латвия, передает РИА «Новости».

Вратарь сборной России Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров вошли в число лучших игроков чемпионата мира-2019 в Словакии по мнению директората турнира.

Напомним, чемпионат мира выиграла сборная Финляндии. Второе место досталось Канаде, третье – России.