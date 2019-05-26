Пушков назвал Зеленского «продавцом слов и красивых картинок»

Президент Украины Владимир Зеленский – это продавец слов, надежд и красивых картинок, и торгует он ими лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Уже ясно: Зеленский – продавец слов, надежд и красивых картинок. Он ими торгует лучше, чем Порошенко, но в рамках вторичной украинской политкультуры: «Мы должны стать израильтянами, японцами, швейцарцами». Все заимствовано, включая частые цитаты Рейгана. Все извне. Ничего своего», – написал Пушков в своем Twitter.

По его словам, Зеленский поставил «похвальную задачу», призвав превратить Украину в «базу для дальнейшего покорения мира украинскими гениями».

«Есть три «но»: гениев пока не видно; «покорение мира» Украиной – это как полет на Марс; пока Украина это, скорее, база для шествующих с факелами любителей Бандеры», – заметил Пушков.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пообещал сделать все от него зависящее, чтобы украинские «гении» могли «покорить мир». Также он назвал русского авиаконструктора Игоря Сикорского «знаменитым украинцем».