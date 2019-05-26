Зеленский назвал русского авиаконструктора примером для «украинских изобретателей»

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал сделать все от него зависящее, чтобы украинские «гении» могли «покорить мир».

Он отметил в Facebook, что «130 лет назад в Киеве родился «вертолетный отец» – знаменитый украинец Игорь Сикорский», который «всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей».

По словам Зеленского, Сикорский является «блестящим примером инноватора».

Президент Украины обещал сделать все возможное, чтобы «открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране».

«Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», – заявил он.

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Сикорский считается русским и американским авиаконструктором. Он учился в Киеве (а также в петербургском Морском училище), но работал до 1918 года в Санкт-Петербурге, а после революции – в США.

На Украине безосновательно объявляют авиаконструктора украинцем, хотя сам Сикорский называл себя русским. Его отец состоял в «Киевском клубе русских националистов», а в эмиграции в США он, по некоторым данным, вступил в местный «Русский национальный союз».