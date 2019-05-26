Жена Овечкина рассказала, чем болельщики сборной России хуже болельщиков НХЛ

Анастасия Шубская, супруга нападающего сборной России по хоккею Александра Овечкина, раскритиковала российских болельщиков.

По ее словам, «самая большая разница» между ними и болельщиками клубов НХЛ видна после поражения команды.

Фанаты клуба, как заявила Шубская в Instagram, «поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах». А вот болельщикам сборной в случае поражения команды «нужно обязательно всех облить грязью», заявила жена Овечкина.

При этом она отметила, что данные слова касаются «не всех» болельщиков сборной.

«Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей!» – заявила она.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира по хоккею россияне проиграли соперникам из Финляндии.