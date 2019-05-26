В Иране пригрозили потопить два авианосца США

У Тегерана есть секретное оружие, которое позволит потопить американские авианосцы, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани.

Если США решат развязать войну, заявил Корбани, Иран использует «секретное оружие», которое «отправит на морское дно» два американских авианосца «вместе с самолетами и экипажами».

Корбани заверил, что Тегеран «ответит всей мощью» на «ошибочные действия» и «любую провокацию» со стороны США, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Маядин».

Напомним, в начале мая США заявили, что послали «ясный и однозначный сигнал иранскому режиму», направив ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД