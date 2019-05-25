Волкер высказался о решении морского трибунала по украинским морякам

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что поддерживает решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении в России украинских моряков.

«России давно пора освободить членов украинского экипажа и суда, которые она незаконно захватила», – сообщил Уолкер в своем Twitter.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву в апреле и потребовала применить в отношении России меры для немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков, которые незаконно перешли госграницу России в ноябре 2018 года.

Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.

Представители России известили Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) об отказе от участия в слушаниях по делу арестованных за незаконное пересечение российской границы украинских моряков. Представители России известили Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) об отказе от участия в слушаниях по делу арестованных за незаконное пересечение российской границы украинских моряков.

Ранее в Совете Федерации объясняли, почему решение трибунала по украинским морякам незаконно.