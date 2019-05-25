В Сети бурно отреагировали на слова главы генштаба ВСУ о Крыме

Пользователи соцсетей с насмешкой отреагировали на заявление начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.

Бурную реакцию интернет-пользователей вызвал тот факт, что глава генштаба ВСУ первым делом увидел алкоголь, и пошутили, что это говорит о его наклонностях, передает РИА «Новости».

«Видимо, хорошая была реклама водки, что не понимал, где находится, таки купил», – отметил @IkeBroslowsky.

«Заметил только рекламу водки, а потом уже не понимал, где находится», – написала @vaju01.

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Многие подчеркнули, что Хомчак попросту признал, что от нахождения в составе Украины Крым пришел в упадок.

«Кто же привел территорию в упадок... Хмм... Хмм...» – написал @provokatorshow.

«Сам удивился, до чего Украина довела», – отметила Марина Числова.

Другие пользователи обратили внимание, что для полноты картины Хомчак должен был вспомнить и другие стереотипные высказывания о России.

«А медведей с балалайками неужели не видел?» – уточнил @60Grachev.

Ранее начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Крым является «плохим остатком СССР». Он рассказал, что был на полуострове «раза три», «крайний раз в 2010 году». Тогда его «шокировала» реклама российской водки и изображения российского флага.

Напомним, в марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией. После этого полуостров вернулся в состав России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».

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