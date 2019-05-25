Пригожин объяснил, почему дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предположил, почему в спецвыпуске шоу «Голос. Дети» не появилась дочь Алсу Микелла Абрамова.

«Я догадываюсь, что психологическая травма, допускаю, не позволила ей участвовать в [спецвыпуске]. Потому что когда дети идут к какой-то неизвестности, когда тебя пинают ногами, это очень сложно пережить взрослому человеку, а когда мы говорим о детях – это особенно», – прокомментировал Пригожин радиостанции «Говорит Москва» итоги шоу.

Он добавил, что руководство Первого канала поступило мудро, признав всех участников финальной передачи победителями.

Пригожин заверил, что готов стать продюсером Абрамовой, если это предложат родители девочки.

«Микелла действительно талантливая девочка. Если ей не подошла песня, это не значит, что она плохо поет. Я готов ее поддержать, я абсолютно уверен, если Микелла не передумает, то шансы у нее фантастические, она очень талантливая», – подчеркнул продюсер.

Итоги шоу «Голос. Дети» вызывали широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу. Зрители усомнились в достоверности результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы.

Первый канал начал проверку результатов, а после аннулировал их, так как на голосование было оказано внешнее воздействие: сотрудников курского завода ОАО «Авиаавтоматика» (ранее – ОАО «Прибор»), изготавливающего в том числе и военную продукцию, могли привлекать к голосованию за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.

После этого Первый канал решил провести спецвыпуск шоу, который также вызвал неоднозначную реакцию зрителей.