Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 110 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ дважды пытались прорваться в Теткино из Рыжевки. Кроме того, были вскрыты группа украинских военных на направлении Павловка – Новый Путь, а также три украинских расчета БПЛА и скопления живой силы ВСУ в Катериновке и Павловке. «Враг понес существенные потери в живой силе», – говорится в сообщении. Указывается, что на Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено шесть единиц техники ВСУ.

На Сумском направлении российские войска «в ходе ожесточенных боев продвинулись в Новониколаевке, а также зачистили несколько приграничных лесных массивов». Продолжаются бои в Яблоновке и Юнаковке, где российские десантники «смогли продвинуться в самих населенных пунктах и в окрестных лесополосах».

ВСУ безуспешно попытались осуществить семь контратак: три – в районе Кондратовки, по одной – около Алексеевки, Юнаковки, а также в окрестностях населенных пунктов Садки и Запселье. Для контратак ВСУ привлекли более 70 человек, половина из которых ликвидирована, остальные сбежали, сообщил «Северный Ветер».

На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены четыре штурмовые группы ВСУ, два минометных расчета и пункты управления БПЛА. «За сутки «Северяне» зачистили три бывших жилых дома в Волчанске, продвинулись свыше 160 м на направлении села Волчанские Хутора», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне сообщалось, что бойцы группировки войск «Север» с 5 мая отразили 191 попытку ВСУ прорваться на российскую территорию (39 – на военной технике, 152 – в пешем порядке).