Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».8 комментариев
«Северяне» за сутки ликвидировали почти 200 украинских военных
Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 190 человек на Теткинском и Глушковском, а также на Сумском направлениях.
«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 110 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ дважды пытались прорваться в Теткино из Рыжевки. Кроме того, были вскрыты группа украинских военных на направлении Павловка – Новый Путь, а также три украинских расчета БПЛА и скопления живой силы ВСУ в Катериновке и Павловке. «Враг понес существенные потери в живой силе», – говорится в сообщении. Указывается, что на Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено шесть единиц техники ВСУ.
На Сумском направлении российские войска «в ходе ожесточенных боев продвинулись в Новониколаевке, а также зачистили несколько приграничных лесных массивов». Продолжаются бои в Яблоновке и Юнаковке, где российские десантники «смогли продвинуться в самих населенных пунктах и в окрестных лесополосах».
ВСУ безуспешно попытались осуществить семь контратак: три – в районе Кондратовки, по одной – около Алексеевки, Юнаковки, а также в окрестностях населенных пунктов Садки и Запселье. Для контратак ВСУ привлекли более 70 человек, половина из которых ликвидирована, остальные сбежали, сообщил «Северный Ветер».
На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены четыре штурмовые группы ВСУ, два минометных расчета и пункты управления БПЛА. «За сутки «Северяне» зачистили три бывших жилых дома в Волчанске, продвинулись свыше 160 м на направлении села Волчанские Хутора», – говорится в сообщении.
Напомним, накануне сообщалось, что бойцы группировки войск «Север» с 5 мая отразили 191 попытку ВСУ прорваться на российскую территорию (39 – на военной технике, 152 – в пешем порядке).