Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Победителями проекта «Голос.Дети» стали все финалисты шоу, сообщил продюсер и телеведущий Константин Эрнст.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты шестого сезона вокального шоу «Голос. Дети» признаны победителями в рамках спецвыпуска программы, передает ТАСС.

«Мы с компанией Talpa – людьми, которые придумали этот формат, – обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование», – сказал Эрнст в прямом эфире.

«Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории «Голоса», победителем проекта становится Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова», – сказал генеральный директор Первого канала.

Ранее стало известно, что дочь Алсу не пришла на спецвыпуск шоу «Голос. Дети».

Напомним, итоги шоу «Голос. Дети» вызывали широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу. Многие зрители усомнились в достоверности результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы. После этого Первый канал начал проверку результатов.

16 мая Первый канал аннулировал результаты финала конкурса после того, как промежуточные итоги проверки подтвердили, что на голосование было оказано внешнее воздействие.

Так, выяснилось, что сотрудников курского завода ОАО «Авиаавтоматика» (ранее – ОАО «Прибор»), изготавливающего в том числе и военную продукцию, могли привлекать к голосованию за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.

Газета ВЗГЛЯД писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД