Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Специальный выпуск скандального шоу «Голос. Дети» проходит без Микеллы Абрамовой – дочери певицы Алсу.

Ведущий Дмитрий Нагиев объявил, что таково было решение самой девочки.

Трансляцию ведет Первый канал.

Ранее участие дочери в спецвыпуске прокомментировала Алсу. Также сообщалось, что наставница Микеллы Светлана Лобода тоже не примет участие в эфире.

Напомним, итоги шоу «Голос. Дети» вызывали широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу. Многие зрители усомнились в достоверности результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы. После этого Первый канал начал проверку результатов.

16 мая Первый канал аннулировал результаты финала конкурса после того, как промежуточные итоги проверки подтвердили, что на голосование было оказано внешнее воздействие.

Так, выяснилось, что сотрудников курского завода ОАО «Авиаавтоматика» (ранее – ОАО «Прибор»), изготавливающего в том числе и военную продукцию, могли привлекать к голосованию за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.

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