Наставница дочери Алсу не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

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24 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:07  |  vz.ru
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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
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Талантливую молодежь отправят стажироваться в Гонконг

Фото: facebook.com/managecup
«Я не знал, какими будут результаты. В финале было очень много сильных ребят, но у меня получилось», – сказал газете ВЗГЛЯД один из абсолютных победителей второго Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» Артем Рожко. Абсолютная пятерка победителей получила ценные призы и медали из рук первого замглавы Администрации президента России Сергея Кириенко. Подробности...
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Во что превратят Украину либертарианцы

Зеленский считает, что лучше дать первый шанс свежим идеям, чем восьмой шанс – политическим трупамФото: Zuma/ТАСС
К власти на Украине пришли либертарианцы. Точнее, почти пришли: партия Зеленского еще не выиграла выборы, но ее шансы выглядят предпочтительными. Как изменится страна, если ее новое руководство воплотит свои обещания в жизнь? И почему кажется, что такая спорная идеология, какой является либертарианство, подойдет для современной Украины лучше, чем любая другая? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Берегите мозг от взлома

Сергей Худиев, публицист, богослов
Психотренинги часто гораздо опаснее, чем хирургические операции. Тем не менее вполне адекватные люди ходят на них толпами, не задумываясь о последствиях. Это же так удобно – измениться, не делая для этого ничего. Но так не бывает. Подробности...

Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

Андрей Бабицкий, журналист
Сравнивать Путина и Зеленского – все равно что сравнивать мощный авиалайнер и игрушечную модель самолета. К тому же как тут не вспомнить другого кумира либералов и «антагониста» Путина – Михаила Саакашвили. Ну и где он теперь? Подробности...
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Терроризму в России сломан хребет

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Сами того не заметив, мы оказались в новой реальности. Наше государство больше не скрывает свою работу по борьбе с терроризмом, напротив – активно о ней рассказывает. Это значит только одно: ситуация стала полностью подконтрольной. Подробности...
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            Наставница дочери Алсу не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

               24 мая 2019, 08:31
            Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
            Текст: Алина Назарова

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            Наставница дочери Алсу Микеллы Абрамовой в проекте «Голос. Дети», певица Светлана Лобода улетела в Алма-Ату и не примет участие в спецвыпуске проекта.

            «Я желаю вам солнечного светлого дня. А мы полетели в Алма-Ату. Завтра нас ждет стадион Almaty Arena. 24.05», – говорится в сообщении Лободы в Facebook.

            Таким образом, певица не примет участие в запланированном на пятницу спецвыпуске шоу «Голос. Дети», который должен прояснить ситуацию с нечестным голосованием в финале, а также поставить точку в вопросе о том, кто станет победителем шестого сезона проекта.

            То, что Лобода не будет участвовать в передаче, также подтвердила пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова, передает РИА «Новости».

            Напомним, 16 мая Первый канал аннулировал результаты финала «Голос. Дети» после того, как промежуточные итоги проверки подтвердили, что на голосование было оказано внешнее воздействие.

            Газета ВЗГЛЯД сообщала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой. 


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