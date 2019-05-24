Наставница дочери Алсу не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Наставница дочери Алсу Микеллы Абрамовой в проекте «Голос. Дети», певица Светлана Лобода улетела в Алма-Ату и не примет участие в спецвыпуске проекта.

«Я желаю вам солнечного светлого дня. А мы полетели в Алма-Ату. Завтра нас ждет стадион Almaty Arena. 24.05», – говорится в сообщении Лободы в Facebook.

Таким образом, певица не примет участие в запланированном на пятницу спецвыпуске шоу «Голос. Дети», который должен прояснить ситуацию с нечестным голосованием в финале, а также поставить точку в вопросе о том, кто станет победителем шестого сезона проекта.

То, что Лобода не будет участвовать в передаче, также подтвердила пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова, передает РИА «Новости».

Напомним, 16 мая Первый канал аннулировал результаты финала «Голос. Дети» после того, как промежуточные итоги проверки подтвердили, что на голосование было оказано внешнее воздействие.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.