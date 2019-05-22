Певица Алсу впервые прокомментировала скандал на шоу «Голос. Дети»

Певица Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг результатов шоу «Голос. Дети», заявив, что ее дочь и другие участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры».

Певица отметила, что, по ее мнению, «все должно хорошо закончиться», передает радио «Серебряный дождь».

Алсу, отвечая на вопрос о том, примет ли ее дочь Микелла Абрамова участие в повторном финале «Голоса», заявила, что это решение девочка примет самостоятельно.

Она также сообщила, что намерена дать развернутый комментарий о ситуации на шоу 1 июня, в День защиты детей.

Напомним, 16 мая Первый канал аннулировал результаты финала «Голос. Дети» после того, как промежуточные итоги проверки подтвердили, что на голосование было оказано внешнее воздействие.

Газета ВЗГЛЯД писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.

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