Эксперты отметили экономические успехи Шумкова на посту врио губернатора Курганской области

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) выпустил новый доклад, в котором раскрывается деятельность врио губернатора «новой волны», главы Курганской области Вадима Шумкова.

Аналитики центра в опубликованном на сайте материале акцентировали внимание на большом управленческом опыте Шумкова: нынешний глава Курганской области успел поработать экономистом по учету в Нефтеюганском филиале АКБ «Тюменьпрофбанк», юрисконсультом управления ценных бумаг «Юганскнефтегаза» и в компании «Юганскпромфинко» и еще в ряде других предприятий.

«Деятельность Шумкова как управляющего на предприятиях ХМАО была замечена руководством Тюменской области, в которую входит округ. В феврале 2004 года губернатор области Сергей Собянин проводит структурную реорганизацию и создает департамент стратегического развития региона, где Шумков становится заместителем директора. После двух лет на этой должности он идет на повышение. В 2006-2012 годах Шумков – директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области», – отмечается в тексте.

Эксперты ЦПК указали, что Курганская область со времен СССР была «хронически проблемным регионом», у которого были большие проблемы в экономике и устаревшее производство.

В должности губернатора Шумков начал активно привлекать в регион инвесторов и запускать новые производства, новый глава области «дал понять, что не готов мириться с ситуацией» с энерготарифами, которая вызывала раздражение у населения, подчеркивают аналитики.

«Шумкову удалось договориться о снижении энерготарифов и сотрудничестве в других сферах, в том числе и социальной. В феврале 2019 года стало известно, что энергетики займутся реконструкцией сетей уличного освещения в Кургане, Шадринске и Долматово», – пишут эксперты центра.

Отдельно аналитики отметили, как быстро Шумков смог решить вопрос по тарифам на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Мусорная реформа» должна была стартовать в области в 2019 году. Но власти расторгли контракт с региональным оператором по обращению с ТКО. Предложенное регоператором повышение тарифов с 23 до 134 рублей в месяц с человека (без учета инвестсоставляющей на сооружение полигона и мусоросортировочного завода) было признано необоснованным. В конце мая планируется объявить новый конкурс на определение оператора. Это решение было с одобрением воспринято населением», – говорится в тексте.

Эксперты указали на отдельные личные качества Шумкова в работе с чиновниками и населением.

«Наиболее заметной чертой стиля Шумкова стала жесткость в оценках, высказываниях и решениях. Он прямо и конкретно указывает на недоработки и ошибки, не смягчая формулировок. Так, выступая перед главами городских округов и муниципалитетов, он заявил, что приходится в ручном режиме «разгребать ситуации», вызванные ненадлежащей работой управленцев разных сфер и ведомств, а упущения контролирующих органов приносят миллионы убытков», – приводится в материале пример проявления такой «жесткости».

Также аналитики ЦПК упомянули экономность главы Курганской области, отметили его опыт по выводу предприятий из кризиса и сокращение неэффективных расходов.

«В учреждениях социальной сферы, которые не работают по ночам, Шумков предложил установить новое энергооборудование и за счет использования регуляторов температуры прекратить круглосуточно «греть воздух». Как ожидается, это позволит сэкономить от 10 до 30% из примерно 3 млрд. рублей, которые учреждения платят за тепло и электроэнергию», – привели пример эксперты.

Кроме того, при Шумкове Курганская область получила дополнительное внимание и помощь со стороны федеральных властей.

«Область включили в группу регионов, для которых в правительстве разрабатывается дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию. А сам Шумков рассказал, что попросил министра финансов Антона Силуанова «стать куратором Курганской области в части разработки мер для ускоренного развития» региона», – добавили аналитики ЦПК.

Эксперты подчеркнули, что при Шумкове же бюджет региона за 2018 год был исполнен с профицитом на уровне 164,1 млн рублей, удалось снизить кредиторскую задолженность бюджета на 500 млн рублей и не нарастить госдолг области.

«С приходом Шумкова у региона появился шанс на выработку новой модели развития, способной изменить ситуацию в Курганской области в долгосрочной перспективе. В целом следует признать – у Шумкова есть очень хорошие шансы получить высокий результат на выборах 8 сентября 2019 года и выиграть в первом туре», – заключили в ЦПК.

Ранее выходили доклады, посвященные главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову, главе Пермского края Максиму Решетникову, губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому и врио губернатора Петербурга Александру Беглову.