Против бросившей цветы в Вечный огонь в Биробиджане завели дело

СК: Женщина в Биробиджане бросила цветы с мемориала в Вечный огонь

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент, по предварительной информации, произошел в ночь на 2 мая, в Биробиджане неизвестная собрала цветы с мемориала и кинула их в Вечный огонь, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Ведутся меры по установлению ее местонахождения, дело завели по статье «Осквернение памяти защитников Отечества».

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил у и.о. главы следственного управления СК по Хабаровскому краю Эдуарда Трубчика доклад о ходе расследования.