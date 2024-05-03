Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Против бросившей цветы в Вечный огонь в Биробиджане завели дело
СК: Женщина в Биробиджане бросила цветы с мемориала в Вечный огонь
В Биробиджане неизвестная кинула цветы с мемориала в Вечный огонь, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.
Инцидент, по предварительной информации, произошел в ночь на 2 мая, в Биробиджане неизвестная собрала цветы с мемориала и кинула их в Вечный огонь, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Ведутся меры по установлению ее местонахождения, дело завели по статье «Осквернение памяти защитников Отечества».
Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил у и.о. главы следственного управления СК по Хабаровскому краю Эдуарда Трубчика доклад о ходе расследования.