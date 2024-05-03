Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Курс доллара снизился до 91 рубля
По данным Московской биржи, курс доллара по итогам торгов пятницы снизился на 45 копеек, до 91,6 рубля, а китайский юань – на 1 копейку, до 12,7 рубля.
Курс евро вырос до 98,76 рубля, передает РИА «Новости». Снижение курса доллара за неделю составило 12 копеек, юаня – 13 копеек, а евро – 59 копеек.
На прошлой неделе курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей впервые с 6 марта.