Захарова нашла сезонную логику в отставке Мэй

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на отставку премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии Терезы Мэй.

«Логично: June ends May («май заканчивается с наступлением июня» –англ.), – написала Захарова в Facebook.

Фамилия британского премьера созвучна с английским словом «Мау», что в переводе означает «май».

Ранее в пятницу глава британского правительства Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера Соединенного Королевства. Завершая речь, Мэй не сдержала слез.

Заявление об отставке Мэй вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

По оценкам британских СМИ, процесс выбора нового лидера партии может занять около шести недель. Бывший глава МИД Борис Джонсон уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру. Также среди кандидатов бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом, глава МИД Джереми Хант и глава МВД Саджид Джавид.