В Дагестане ликвидированы трое боевиков

В ходе боестолкновения в Республике Дагестан уничтожены трое боевиков, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

«В Дагестане нейтрализованы трое бандитов», – уточнили в НАК.

На месте столкновения правоохранителей с бандитами было обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, передает ТАСС.

Подробности спецоперации на данный момент неизвестны.

Напомним, в среду во Владимирской области были нейтрализованы двое бандитов, которые собирались устроить теракт.