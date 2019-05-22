Двое террористов нейтрализованы во Владимирской области

В Кольчугино Владимирской области нейтрализованы двое бандитов, которые собирались устроить теракт, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

В хоре контртеррористической операции преступники были ликвидированы ответным огнем. Их личности установлены. Речь идет о «сторонниках одной из террористических организаций».

Террористы «поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей», передает РИА «Новости».

Силовики нашли «оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистскую литературу».

Потерь среди правоохранителей и пострадавших среди гражданских нет.