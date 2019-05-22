Террористов заблокировали в доме во Владимирской области

В частном доме в Кольчугино Владимирской области заблокированы бандиты, которые собирались устроить теракт, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

На территории города введен режим КТО, передает РИА «Новости».

В НАК сообщили, что информация о ходе контртеррористической операции будет обнародована позднее, передает ТАСС.

В апреле в Подмосковье задержали семь человек, которые подозреваются в организации и участии в деятельности террористической ячейки «Исламского государства*».