Послом Германии в России станет бывший разведчик

Руководитель отдела политики в минобороны Германии, бывший замглавы немецкой разведки Геза Андреас фон Гейр летом займет должность посла Германии в Москве, сообщают знакомые с ситуацией источники.

Гейр работает в минобороны с 2014 года, до этого он с 2010 года был замглавы немецкой разведки BND.

В настоящее время Гейр считается доверенным лицом министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, он сопровождал ее в зарубежных поездках и курировал в ведомстве международные контакты. В этом качестве Гейр также поддерживает связи с Москвой и, как правило, дважды в год посещает Россию для закрытых переговоров со своими коллегами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

Издание отмечает, что должность посла в России считается в МИД Германии ключевой, немецкое посольство в Москве остается крупнейшей немецкой дипмиссией.

С 2014 года немецкую дипмиссию в Москве возглавляет Рюдигер фон Фрич, который в 2004-2007 годах также был замглавы BND.