Зеленский уточнил заявления о референдуме по вопросу переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что вынесенный на референдум вопрос о восстановлении отношений с Россией не является законодательной инициативой.

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете? Это нормальный разговор с людьми», – приводит цитату Зеленского «Интерфакс».

Отмечается, что глава государства сказал эту фразу во время встречи с общественными активистами в администрации президента.

Участники встречи согласились с утверждением Зеленского о том, что это целесообразнее назвать не референдумом, а опросом.

Напомним, глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией.