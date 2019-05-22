Ан-2 загорелся на взлете в Ставропольском крае

В Ставропольском крае самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и воспламенился во время взлета, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

«Самолет Ан-2 при разгоне не набрал положенной скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в лесополосу и загорелся. Погибших и пострадавших нет», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево; погиб 41 человек, большинство отравились продуктами горения.