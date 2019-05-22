Охранники магазина избили покупателей из-за пакета орехов

Двое жителей города Ревда в Свердловской области обвинили охранников магазина сети «Светофор» в том, что те избили их за «шуточную кражу» пакета орехов.

Потерпевшие рассказали, что в состоянии алкогольного опьянения пришли в магазин и купили там продуктов на 5 тыс. рублей. Тогда же они решили «глупо пошутить – сунули орехи в капюшон», передает Ura.ru.

Однако в магазине заметили кражу орехов, и мужчины заплатили за продукт, который хотели украсть.

«В это время появились охранники. Они отняли у нас купленные продукты, завели в подсобку, надели наручники, брызнули из перцового баллона, повалили на пол, избили руками и ногами. При этом повторяли, чтобы мы больше в этот магазин никогда не приходили, забыли сюда дорогу», – рассказал один из потерпевших Олег Мишин.

Мужчины обратились за медицинской помощью в больницу. Уже оттуда медики сообщили в полицию о случившемся.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что «от граждан, о которых идет речь, напрямую заявление в полицию не поступало», об этом сообщили сотрудники больницы.

«Сообщение зарегистрировано, проверка по нему поручена службе участковых уполномоченных, которая уже опросила потерпевших. По итогам проверки будет принято решение», – добавил Горелых.

Директор магазина «Светофор» в Ревде отказалась комментировать инцидент.

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