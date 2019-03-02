Работник «Пятерочки» избил ремнем двух детей в Москве

Работник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем, их родители сообщили о происшествии в полицию, рассказал источник в правоохранительных органах.

«В «Пятерочке» на 15-й Парковой улице, 27 сотрудник магазина избил несовершеннолетних ремнем», – рассказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, правоохранительные органы установили личность подозреваемого, его обязали прийти в полицию. «Все проверочные материалы находятся в территориальном подразделении полиции», – сказал источник.

Он добавил, что пострадавших детей осмотрели медицинские работники. «Специалисты проводят исследования, чтобы квалифицировать тяжесть повреждений», – пояснил он.

В московском ГУМВД уточнили, что полицейские проводят проверку по заявлению родителей «в связи с противоправными действиями сотрудников одного из магазинов в районе Восточное Измайлово в отношении детей».

«Все участники инцидента установлены, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключил источник.

В январе СМИ сообщили, что в московском магазине Fix Price охранник избил двоих подростков.