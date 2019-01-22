Охранник избил двух подростков в московском Fix Price

В московском магазине Fix Price охранник избил двоих подростков, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

«Поступила информация по факту нанесения телесных повреждений по адресу улица Нижегородская, 32, стр. А, магазин. Прибыли полицейские. На месте находились молодые люди 2002 и 2003 года рождения. Произошел конфликт с работником этого заведения. Со слов заявителя, он им нанес телесные повреждения», – сообщили в ведомстве, передает «Ридус».

По данным ГУ МВД, охранник магазина и потерпевшие были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В администрации сети Fix Price произошедшее не подтвердили. «У меня такой информации нет. Вот в МВД и в ту контору, которая это пишет, – туда тогда вопросы задавайте», – сказал изданию представитель компании Константин Беляков.

В октябре 2018 года в Москве сверстники жестоко избили подростка.