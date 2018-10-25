CК проводит проверку жестокого избиения подростка в Москве

Следователи ГСУ СК по Москве проводят доследственную проверку по видеозаписи с жестоким избиением подростка в столице.

«Из видеоролика следует, что группа юношей наносят множественные удары руками и ногами своему сверстнику в область головы и жизненно важных органов», – говорится на сайте ГСУ СК по Москве.

Следователи устанавливают участников конфликта, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В сентябре в Санкт-Петербурге банда подростков «АУЕ» избила семью местного жителя.