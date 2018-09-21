Банда «АУЕ» избила семью петербуржца

Банда подростков, причисляющих себя к движению «АУЕ» ворвалась в квартиру петербужца, который сделал замечание одному из подростков, в результате пострадала вся семья мужчины.

Инцидент произошел после того, как вошедший в свой подъезд житель Понтонного поселка (входит в состав Колпинского района Санкт-Петербурга. – прим ВЗГЛЯД) увидел подростка, справляющего нужду в подъезде, и сделал ему замечание.

Спустя полчаса в дверь мужчины постучали: на пороге стоял молодой человек с десятком друзей. Они ворвались в квартиру, избили всех домочадцев, угрожая убийством. Владелец квартиры попал в больницу, сообщает «Московский комсомолец».

Портал 78.ru сообщил, что банда «АУЕ» держит в страхе весь поселок, и опубликовал ролик драки.

Ранее по Петербургу прокатилась волна нападений, устроенная подростками из банд «АУЕ» в одном из парков Северной столицы. Жертвами за одну ночь стали 16 человек. По факту нападений возбуждены уголовные дела, а несколько подростков арестованы.

Генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов предложил способ искоренения подобных банд.