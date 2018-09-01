В связи с нападениями «АУЕ» в Петербурге арестован четвертый подросток

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения 15-летнему подростку, который подозревается в грабеже магазина рядом с Таврическим садом, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Уроженец Северодвинска, который не работает и не учится, арестован до конца октября. Следователи считают, что вместе с соучастниками он украл ящик пива на 1,64 тыс. рублей, передает «Интерфакс».

Напомним, в четверг была избрана мера пресечения троим подросткам, задержанным по делам об избиении людей в Таврическом саду. Они пробудут в СИЗО до конца октября.

Жертвами нападений банды подростков «АУЕ» в центре Петербурга только за одну ночь стали 16 человек.