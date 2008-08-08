Стали известны подробности о банде, устроившей массовое избиение прохожих в Петербурге

Жертвами банды подростков «АУЕ» в Петербурге за одну ночь стали как минимум 16 человек, но действуют они уже четыре месяца; людей избивали 15-летние подростки, которые живут в полных семьях в центре Северной столицы, пишут СМИ.

24 августа вечером компания из 15 человек, среди которых были две девочки, встретились у метро «Чернышевская» в центре Петербурга. Первыми жертвами оказались четверо прохожих. Парней банда «АУЕ» избила, девушкам угрожали «розочкой», пишет «Комсомольская правда».

«Первыми жертвами стала моя дочь и ее друзья. Ей самой и друзьям по 23–24 года. Они встретились в Таврическом саду, как ни в чем не бывало, праздновали день рождения и собирались в ресторан», – рассказала мама одной из пострадавших Екатерина Старкова.

По ее словам, подростки сначала громили урны и газоны на Суворовском проспекте, затем ворвались в Таврический сад и набросились с кулаками на компанию из четырех человек.

«Избили. Потом набросились на семейную пару, которая шла по Таврическому. Девушку оттолкнули, парня избили. У музея Суворова напали на еще одну пару. Отобрали вещи», – рассказала Старкова.

По ее словам, подростки выхватывали сумки у прохожих, вытряхивали содержимое на землю и топтались на вещах. Напали они даже на пожилую женщину, которая стояла на остановке в ожидании автобуса.

В числе пострадавших – 24-летний учитель математики Игорь, у которого выбиты зубы и сломана челюсть. Предприниматель Всеволод Вишневский оказался в больнице с переломом носа.

«Возвращался с женой из Таврического сада, где-то в 21.30. Заметили группу молодых людей, которые шли со стороны метро «Чернышевская». Показалось, что они ведут себя неадекватно, но уйти было невозможно», – сказал Вишневский.

По его словам, подростки сначала обозвали его, он ответил, после чего был избит.

Старкова утверждает, что за ночь избитыми оказались 16 человек.

«В полиции эти подростки хорошо известны. Но когда мы подавали заявление на них, нам там отказали. Мол, подумаешь, две недели назад тоже избили людей. Заявление ни в какую не хотели принимать! Справедливости добились через прокуратуру. Известно, что парням нет 18, поэтому задерживать надолго их не имеют права. У некоторых из них вроде даже судимости есть, двое носят спецбраслеты... Причисляют себя к банде «АУЕ» – попасть в полицию для них праздник. Они осатанелые и разъяренные», – заявила она.

Портал утверждает, что подростки воспитываются в полных семьях, живут в центре города, а их родители – «вполне приличные люди». По словам одной из знакомых подростков, собираться в банду они стали в мае, после освобождения одного из них из колонии.

«Он собрал вокруг себя пацанов и девчонок 14–16 лет. Вечерами они бухают, пристают к людям, избивают прохожих. В магазинах воруют. Полиция в их дворе – уже норма», – заявила она.

Еще один знакомый «банды «АУЕ» утверждает, что в Таврическом саду банда подралась после того, как подросткам отказали в просьбе «убрать алкоголь».

Ранее сообщалось, что после избиения подростками прохожих в центре Петербурга полиция возбудила уголовные дела.