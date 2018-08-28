Возбуждены дела после избиений подростками из «АУЕ» прохожих в Петербурге

После избиения подростками прохожих в центре Петербурга полиция возбудила уголовные дела.

Дело возбуждено по ст.112 УК «Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений», сообщает «Фонтанка». Нападение на школьного учителя, который с другом и двумя девушками сидел на скамейке, произошло в Таврическом саду вечером 24 августа.

К компании подошла группа подростков, которые до этого крушили мусорные урны на Таврической улице. Молодые люди стали обыскивать рюкзаки и сумки прохожих, провоцировать их на драку. После предложения учителя «успокоиться и поговорить» его избили руками и ногами по голове и туловищу.

Пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу с двумя переломами челюсти, его товарищу сломали нос.

Сообщается, что друзья пострадавших вычислили по соцсетям подростков. В ней состоят молодые ребята и девушки, объединенные любовью к субкультуре АУЕ («Арестантский уклад един»).

Агрессивные подростки в пятницу нападали не только на отдыхающих в парке. Два десятка несовершеннолетних напали на семейную пару, сломав мужчине нос, передает РИА «Новости». Подростки также изуродовали припаркованную машину, разгромили витрину магазина и атаковали пожилую женщину на остановке.

Очевидцы подали несколько заявлений в полицию, однако подозреваемые остались на свободе, так как являются несовершеннолетними.

Один из свидетелей, Владимир Петровский, рассказал о происшествии в Таврическом саду. «Ребята были неадекватны – то ли пьяны, то ли под действием каких-то наркотических средств. Они кричали что-то оскорбительное в адрес всех подряд и нарывались на конфликт. Потом, как ураган, стали громить, ломать», – сообщил очевидец.

По его словам, группа подростков насчитывала около 20 человек. «Возникла потасовка. Подростки кого-то били, кто-то крикнул, что «достает ствол». Одной женщине ударили по голове ногой и отобрали телефон, потому что она снимала их бесчинства на камеру», – отметил он.

Петровский добавил, что свидетели с разных номеров вызвали полицию, однако «ни на один вызов реакции не последовало».

Также он сказал, что налетчиков спугнула проезжавшая мимо скорая помощь с мигалками, после чего они разбежались.

«Люди были в шоке. В парке одному мужчине сломали челюсть, потребовалась госпитализация. Остальные отделались ссадинами. Досталось и женщинам, от бешеных малолеток пострадали все», – заметил очевидец.

Знакомая малолетних дебоширов рассказала, что некоторые из подростков состоят на учете.

«В основном их родители пьющие. Хотя у некоторых вполне благополучные семьи. Кое-кто из этой компании учится в спецшколе и давно состоит на учете. Они ничем не занимаются, это даже не околофутбольщики, подражают культуре АУЕ, за глаза оскорбляют сотрудников полиции и так далее», – сказала Олеся.

По ее словам, двое из этой компании уже побывали в колонии для несовершеннолетних преступников. «Они конченые. Только хулиганят, выпивают, и больше никаких развлечений в жизни», – добавила девушка.

Во вторник полиция возбудила уголовные дела по ст. 116 и 112 УК (побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) по факту нападения на петербуржцев. Главное следственное управление СК России ходатайствовало о передаче дел в свое производство.