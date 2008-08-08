Ветеран МВД предложил способ искоренения подростковых банд «АУЕ»

«Пугает слишком большой интерес к данному движению, который неминуемо в глазах молодежи превращается в пропаганду. Главная задача общества – сформировать такое отношение к представителям этого движения, чтобы они стали изгоями, только тогда мы сможем их победить», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов.

Генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, занимавшийся борьбой с распространением воровской субкультуры, в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД отметил, что проблема подростковой преступности имеет давнюю историю:

«Молодежные преступные группировки существовали столетиями во многих странах. Из моды позднего СССР можно вспомнить так называемые казанские группировки (с середины 70-х годов в Казани действовала группировка «Тяп-Ляп», в которую входили до 200 молодых людей 17-20 лет, позже у них появились последователи – «Хади Такташ», «Перваки», «Мебелька» и др. - прим ВЗГЛЯД), а теперь появился некий общий бренд «АУЕ», но он во многом связан с распространением современных средств массовой коммуникации. Прямой взаимосвязи между разбросанными молодежными группировками по различным регионам в рамках единого управления, к счастью, не выявлено», – отметил Ворожцов.

Эксперт отметил, что с точки зрения полиции инциденты в Санкт-Петербурге сводятся лишь к своевременности и эффективности реагирования на совершенные преступления и степени координации полиции и подразделений Росгвардии.

«Необходимо понимать, что это лишь силовая часть, но есть еще более сложная – педагогическая, социальная и психологическая. Моя позиция однозначно сводится к следующему: в этой ситуации пугает слишком большой интерес к данному движению, который неминуемо в глазах молодежи превращается в пропаганду. Главная задача общества (СМИ, общественники, культурные деятели) сформировать такое отношение к представителям этого движения, чтобы они стали изгоями общества, только тогда мы сможем их победить. Когда мы будем воспринимать их как отбросы общества, они перестанут терроризировать людей, и развиваться в рамках образа в криминальном мире», – заявил Ворожцов.

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга Петр Шелищ считает, что во многом проблема подростковой преступности состоит в том, что молодежь ничем не занимается в свободное время, и у них нет авторитетов:

«Нужно их увлекать, создавать возможности для занятий спорта и хобби. Это будет престижно, конкурентно, поможет формировать личность в правильном направлении. Для тех, кто уже попал в криминальную среду и прошел уголовное наказание, нужно обеспечить вхождение в нормальную жизнь в плане трудоустройства, это большая проблема. Однажды попав в тюрьму, они не могут найти себе достойную работу, поэтому возвращаются в криминал», – сообщил Шелищ газете ВЗГЛЯД.

Напомним, в ночь на пятницу банда подростков субкультуры «АУЕ» выломала шлагбаум и пыталась вскрыть дверь аптеки у Таврического сада в центре Санкт-Петербурга.

Ранее подростки, которых опознали как участников группы «АУЕ» в соцсетях, избили 16 человек в центре Санкт-Петербурга. По факту нападений возбуждены уголовные дела.