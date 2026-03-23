Рютте: Зеленский хочет заключить сделку по урегулированию на Украине

В Германии сообщили о следах антибиотиков в украинских яйцах для ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Яйца, импортируемые в Евросоюз с Украины, содержат остаточные следы антибиотиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung и европейскую систему быстрого оповещения о безопасности пищевых продуктов RASFF. С сентября 2023 года зарегистрировано 14 сообщений о проблемах с украинскими яйцами и яичными продуктами, причем реальное число подобных случаев может быть выше.

После начала конфликта на Украине в 2022 году Евросоюз увеличил импорт яиц с Украины с 13 тыс. тонн до более чем 85 тыс. тонн, отменив пошлины и квоты на ряд сельскохозяйственных товаров. В Berliner Zeitung подчеркивают: «Случаи, зарегистрированные в RASFF в отношении поставленных с Украины в ЕС яиц, связаны с различными рисками: от остатков запрещенных ветеринарных препаратов до микробиологических загрязнений и нарушений маркировки. Наиболее часто встречаются случаи с остатками антибиотиков».

Чаще всего выявляют вещество AOZ – продукт распада антибиотиков из группы нитрофуранов, которые запрещены в сельском хозяйстве Евросоюза с середины 1990-х годов. Нарушения фиксируются прежде всего в Польше, Венгрии и Словакии, через которые проходит основной поток украинского агроимпорта, а отдельные случаи регистрировали власти Швеции и Нидерландов.

Большая часть яиц с Украины поступает в Германию не напрямую, а в виде переработанных продуктов – макарон, выпечки, майонеза или готовых блюд для ресторанов и столовых. Маркировка о стране происхождения для таких товаров не обязательна, поэтому покупатели не могут узнать, откуда поступила продукция.