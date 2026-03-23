Рютте: Зеленский хочет заключить сделку по урегулированию на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится к заключению соглашения по Украине, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
Зеленский намерен достичь договоренностей для завершения противостояния, сказал Рютте, передает РИА «Новости».
В эфире телеканала CBS глава альянса привел детали разговора. «На прошлой неделе я полтора часа разговаривал с Зеленским в Лондоне. Он хочет заключить сделку», – указал Рютте.
Рютте также отметил необходимость донести эту информацию до российской стороны. По его мнению, важно убедиться, что Москва готова к взаимодействию в данном вопросе.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф называл переговоры с украинской делегацией во Флориде конструктивными.
Сам Зеленский говорил, что у него плохое предчувствие из-за конфликта в Иране и его влияния на украинские переговоры.