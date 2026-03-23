    Евросоюз заманивает канадцев на историческую родину от отчаяния
    Эксперт объяснил, почему Израиль и США боятся военной поддержки Ирана хуситами
    В Европе возникли претензии к яйцам с Украины
    Politico: Лидеры ЕС угодили в «ловушку» Орбана
    В США оценили угрозу для Европы из-за новой иранской ракеты
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Иран озвучил новые правила прохода через Ормузский пролив
    На Украине допустили смену военной стратегии против России
    WSJ: США и Израиль опасаются вступления в войну с Ираном новой силы
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способных проникать туда, куда не пройдет техника обычных размеров.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    23 марта 2026, 07:31 • Новости дня

    Десантники «Днепра» уничтожили артиллерию ВСУ на стадионе в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет ударно-разведывательного комплекса «Zala-Ланцет», выявил и уничтожил украинское артиллерийское орудие, размещенное ВСУ на городском стадионе подконтрольного Киеву Херсона, сообщил оператор комплекса группировки войск «Днепр» с позывным «Мореман».

    «Мореман» рассказал, что расчет ударно-разведывательного комплекса «Zala-Ланцет» группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил украинское артиллерийское орудие, размещенное на городском стадионе Херсона, передает РИА «Новости». Он добавил, что поражение было нанесено непосредственно в самом Херсоне по пушке Д-30, которая находилась на территории спортивного комплекса, в непосредственной близости от жилых кварталов.

    Как уточняет оператор, украинское орудие размещалось на стадионе, через дорогу от которого располагались жилые дома. Он подчеркнул, что такие позиции представляют опасность для мирного населения города.

    Десантники группировки «Днепр» регулярно ведут наблюдение за правым берегом Херсонской области, обнаруживают цели и наносят по ним точечные удары с использованием артиллерии и беспилотников. Операция по уничтожению пушки стала одним из эпизодов ежедневной работы военных на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение беспилотных систем группировки «Днепр» ранее уничтожило артиллерийское орудие ВСУ на правобережье Херсонской области. Начальник пресс-центра объединения Александр Чумашкаев заявил о ликвидации более 45 украинских боевиков в зоне ответственности группировки. Министерство обороны России отчиталось об освобождении пяти населенных пунктов за неделю.

    22 марта 2026, 08:37 • Новости дня
    Герой России Палазник рассказал о падении качества украинской пехоты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Качество украинской пехоты упало, так как сейчас она состоит из «бусифицированных» украинцев, сообщил военнослужащий Росгвардии Герой России Никита Палазник.

    Палазник рассказал, что качество украинской пехоты значительно снизилось, поскольку сейчас она состоит из так называемых «бусифицированных» украинцев, передает ТАСС. «Качество пехоты [армии Украины], конечно, упало. Русскую военную машину не остановить, и перемалывание их идет очень сильное. Пехота их – бусифицированные граждане Украины», – отметил он.

    Палазник также сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский существенно занижает реальные потери вооружённых сил Украины. По его словам, заявления о 50 тыс. потерь за весь период спецоперации далеки от действительности, и украинские военные продолжают нести существенные потери.

    При этом он признал, что среди украинских военных сохраняются профессиональные специалисты, однако, по его мнению, в плане подготовки и эффективности украинская пехота уступает российским штурмовым подразделениям.

    Палазник добавил, что в рядах украинских вооружённых формирований по-прежнему есть иностранные наёмники. Он рассказал, что лично встречался с польскими наёмниками как в 2022, так и в 2024 году, на волчанском направлении. По его словам, наёмники случайно попали на подразделение РВСН, где были быстро задержаны и обезврежены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Александр Бородай заявил о резком снижении количества иностранных наемников на линии боевого соприкосновения. Украинские военкоматы привлекли боевиков из Польши и Румынии к насильственному захвату мужчин на приграничных территориях. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о практике уничтожения тел погибших иностранцев для сокрытия реальных потерь.

    22 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    ВСУ атаковали село в Белгородской области во время встречи Гладкова с жителями
    Tекст: Антон Антонов

    Во время встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с жителями село Смородино атаковал украинский дрон, спецназ Росгвардии сбил БПЛА, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

    Инцидент произошел в Грайворонском округе, где губернатор встречался с местными жителями после недавнего украинского обстрела. В селе продолжается разбор завалов, передает ТАСС.

    Сотрудники спецназа Росгвардии открыли огонь из стрелкового оружия и сбили БПЛА. «Сбитый беспилотник сдетонировал в воздухе. Пострадавших и разрушений нет», – отметили в Росгвардии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины. В результате удара ВСУ в селе Смородино погибли четыре человека.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    22 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило о взятии Потаповки в Сумской области
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения России установили контроль над Потаповкой в Сумской области после решительных наступательных действий в регионе, сообщили в Минобороны России.

    В результате решительных действий российской группировки войск «Север» был установлен контроль над населенным пунктом Потаповка в Сумской области, передает Минобороны в MAX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» продвигается вглубь Сумской области, расширяя полосу безопасности. Штурмовые группы «Север» продолжили наступление на Сумском и Харьковском направлениях с продвижением до 300 метров. В течение недели подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области.

    22 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    Число сбитых беспилотников над Ленобластью достигло восьми

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о росте числа уничтоженных в воскресенье беспилотников до восьми.

    Число уничтоженных беспилотников над Ленинградской областью в воскресенье достигло восьми, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем обращении на платформе Max.

    «В общей сложности уже восемь БПЛА уничтожено сегодня над Ленобластью», – заявил Дрозденко. Глава региона подчеркнул, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать очередную атаку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Ленинградской областью.

    В аэропорту Пулково временно приостановили прием и отправление самолетов в связи с обеспечением безопасности.

    22 марта 2026, 08:56 • Новости дня
    Обучавшиеся в Польше бойцы ВСУ перестали выходить на связь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ из Сумской области, прошедшие военную подготовку в Польше, перестали выходить на связь с родственниками, сообщили в российских силовых структурах.

    Боевики Вооружённых сил Украины из Сумской области, завершившие военную подготовку в Польше, перестали выходить на связь с родственниками, передает РИА «Новости». Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

    Собеседник агентства уточнил, что речь идет о военнослужащих 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По его словам, была переброшена группа штурмовиков, которые несколько недель назад завершили обучение в Польше.

    «Переброшена группа штурмовиков, завершивших несколько недель назад подготовку в Польше. В настоящее время никто из украинских оккупантов данного подразделения ВСУ не выходит на связь со своими близкими», – сообщил источник. Силовики не исключают, что штурмовики могли понести потери или попасть в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ в боях с группировкой «Север» в Сумской области составили более 210 человек за сутки. Группа мобилизованных украинских солдат исчезла под Сумами через десять дней службы. Украинский военнослужащий Александр Свечкин рассказал о разгроме своей бригады во время его обучения в Польше.

    22 марта 2026, 09:33 • Новости дня
    Подполье сообщило о ранении более 60 спецназовцев ВСУ после удара под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 60 украинских спецназовцев ранены после удара по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что более 60 бойцов украинского спецназа получили ранения в результате удара по тренировочным базам ВСУ вблизи города Сумы, передает РИА «Новости».

    По его словам, взрывы произошли на восточной окраине Сум, где проходили занятия спецназа из числа добровольцев. Лебедев отметил: «Взрывы фиксировали на восточной окраине Сум, где тренировался... спецназ из добровольцев. Раненых – больше 60».

    Он также уточнил, что пострадавших доставляли автомобилями скорой помощи в сторону городов Тростянец и Ахтырка, расположенных в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударах по прошедшему обучение в Британии украинскому спецназу в Полтавской и Сумской областях. Минобороны заявило об уничтожении до 70 военных ударом «Искандера» по лагерю подготовки в районе Шостки. Координатор сопротивления Сергей Лебедев информировал о поражении объектов с иностранными наемниками и техникой ВСУ.

    22 марта 2026, 22:59 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА повреждено остекление в квартирах в Ленобласти
    В результате атаки БПЛА повреждено остекление в квартирах в Ленобласти
    Tекст: Антон Антонов

    Десятый беспилотник сбит силами ПВО в Ленинградской области, повреждено остекление в квартирах, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Дрозденко сообщил в Max, что силы ПВО уничтожили десятый беспилотник в районе деревни Изора Гатчинского округа. В результате ударной волны было повреждено остекление в трех квартирах. На месте падения обнаружена воронка, также зафиксировано возгорание сухой травы, которое уже потушено. Никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Пулково приостанавливали прием и отправление самолетов из-за мер по обеспечению безопасности. 21 самолет направили на запасные аэродромы. Позднее аэропорт возобновил прием и отправку самолетов по согласованию с соответствующими органами.

    Комментарии (0)

    22 марта 2026, 12:40 • Новости дня
    Минобороны: ВС России продвинулись в Донбассе
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска установили контроль над Потаповкой Сумской области и нанесли поражение украинским формированиям на нескольких направлениях, уничтожив склады и технику.

    Российские вооруженные силы продолжают проведение специальной военной операции, сообщило Министерство обороны России в MAX. Подразделения группировки «Север» установили контроль над Потаповкой в Сумской области. В этом регионе также были нанесены удары по силам территориальной обороны Украины в населенных пунктах Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечь.

    В Харьковской области российские подразделения нанесли поражение ряду украинских бригад, в том числе механизированным, мотопехотной, теробороны и нацгвардии в районах Верхняя Писаревка, Веселое, Избицкое, Приколотное и Шевченково. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийское орудие, а также склады с боеприпасами и горючим.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и атаковала украинские силы в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Украинские формирования потеряли до 190 человек, несколько единиц бронетехники, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия и два склада боеприпасов. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные позиции. Были поражены формирования ВСУ, в том числе механизированные, аэромобильные, горно-штурмовые и морская пехота в районах Дружковка, Константиновка, Краматорск и других населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Потери противника превысили 120 военнослужащих, уничтожены бронированная техника, автомобили, артиллерийские орудия и пять складов.

    Группировка «Центр» сообщила о поражении живой силы и техники девяти бригад и полков ВСУ на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Потери противника составили более 360 человек, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и самоходная установка «Богдана».

    Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника, атаковав украинские формирования в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли более 300 военных, бронетехнику, автомобили, самоходную артиллерийскую установку и склад материальных средств. Подразделения «Днепр» улучшили положение, уничтожив до 45 военнослужащих ВСУ, три пикапа, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, пунктам запуска беспилотников, временной дислокации вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах. Средствами ПВО сбито восемь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    По данным Минобороны, с начала специальной военной операции уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 126 тыс. беспилотников, 652 зенитных комплекса, 28 423 танка и других бронированных машин, 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 999 орудий артиллерии и минометов, а также 57 480 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» ранее установила контроль над населенным пунктом Сопычь в Сумской области. Бойцы казачьей бригады поддержали наступление группировки «Южная» на село Каленики в ДНР. Российские подразделения освободили поселок Червоная Заря на сумском направлении.

    22 марта 2026, 08:40 • Новости дня
    Бойцы «Севера» лишили снабжения ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы российской группировки войск «Север» лишают ВСУ возможности доставлять провизию и боеприпасы на передовые позиции в Харьковской области, сообщил начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным «Карта».

    Российские военные из группировки «Север» фактически перекрывают каналы снабжения Вооружённых сил Украины на Харьковском направлении, передает РИА «Новости». «Карта» рассказал, что только с начала марта силы беспилотных систем 11-го армейского корпуса уничтожили более 20 единиц автомобильной техники и свыше десяти роботизированных тележек, которые использовались для снабжения украинских войск.

    По его словам, все основные пути доставки провианта и боеприпасов украинским подразделениям контролируются российскими бойцами. Операторы наблюдают не только за маршрутами, но и за точками разгрузки грузов – местами хранения продовольствия, топлива и боекомплекта. Военные отмечают: эти точки, обнаруженные разведкой, уничтожаются с помощью минометного огня.

    Командир минометной батареи с позывным «Вепс» сообщил, что противник использует роботизированные наземные платформы для доставки жизненно важных грузов, но часть припасов остается на поверхности и становится уязвимой для российских ударов. «В результате точных попаданий 120-миллиметровых мин остатки подразделений противника в лесополосе были лишены возможности пополнения запасов», – подчеркнул он.

    Таким образом, по данным российских военных, украинские подразделения в Харьковской области теряют ресурсы для контрнаступательных действий, а условия позволяют штурмовым отрядам группировки «Север» продвигаться вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» расширила полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях. Начальник пресс-центра объединения доложил об уничтожении до 215 украинских военнослужащих за сутки. Ранее «Северяне» перерезали воздушную логистику противника у населенного пункта Садки.

    22 марта 2026, 08:48 • Новости дня
    Бойцы «Север-V» за дежурство сбили дроны ВСУ на миллион долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобильные огневые группы бригады «Север-V» сбили за один раз пять украинских дронов типа Ан-129 «Лютый», нанеся ущерба ВСУ почти на миллион долларов, сообщил командир одной из таких групп с позывным «Петергоф».

    «Петергоф» сообщил, что мобильные огневые группы бригады «Север-V» за одно дежурство сбили пять украинских беспилотников типа АН-129 «Лютый», передает РИА «Новости». Он добавил, что стоимость каждого дрона составляет примерно 200 тыс. долларов, а общий ущерб для ВСУ за эту операцию достиг миллиона долларов.

    Он подчеркнул, что уничтожение беспилотников не только нанесло финансовый урон противнику, но и позволило спасти определённые позиции, по которым были нацелены украинские дроны. По его словам, благодаря действиям бойцов удалось защитить важные объекты.

    Командир другой мобильной группы с позывным «Лума» отметил, что сбитые беспилотники – это не только финансовые потери для украинской стороны, но и спасённые жизни, а также сохранённая инфраструктура. Он добавил: «Каждая сбитая «птица» – это чья-то спасённая жизнь. Ну, как минимум, это спасённая инфраструктура нашей страны, а как максимум, да, это спасённые жизни людей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники бригады «Север-V» ранее сбили дроны ВСУ в ходе воздушных боев над Часовым Яром. Спецназ батальона «Хан» за три месяца уничтожил свыше 30 украинских коптеров общей стоимостью полмиллиона долларов. Эффективная работа российских военных привела к острому дефициту FPV-дронов у противника на Сумском направлении.

    22 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 97 украинских БПЛА над Россией за шесть часов

    Tекст: Ольга Иванова

    За шесть часов средства ПВО уничтожили почти сто украинских беспилотников, атаковавших сразу семь российских регионов, включая Брянскую и Смоленскую области.

    Средства противовоздушной обороны России за шесть часов уничтожили 97 украинских беспилотников над семью регионами страны, передает РИА «Новости». В Министерстве обороны сообщили, что атаки произошли 22 марта в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени.

    «22 марта с 13.00 до 18.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – заявили в Минобороны РФ.

    Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – 47 аппаратов. В Смоленской области уничтожено 25 беспилотников, в Белгородской – 10, в Новгородской – семь, в Курской – пять, в Ленинградской – два, а в Псковской – один беспилотник.

    Информации о повреждениях инфраструктуры и пострадавших не приводится. Минобороны подчеркнуло, что ПВО продолжает нести боевое дежурство на всех угрожаемых направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны уничтожили 74 украинских беспилотника за шесть часов.

    22 марта 2026, 09:09 • Новости дня
    Подполье сообщило об использовании ВСУ гражданских для прикрытия в Сумах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, расположившиеся в общежитии в Сумах, заселяют гражданских на верхние этажи, тем самым прикрываясь ими от ударов, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

     Лебедев сообщил, что в микрорайоне «Химгородок» города Сумы украинские военные разместили свои подразделения в общежитиях, передает РИА «Новости«. По его словам, эвакуированные гражданские заселяются на верхние этажи зданий, в то время как военнослужащие Вооруженных сил Украины располагаются на первых этажах. Лебедев подчеркнул, что таким образом военные прикрываются гражданскими от возможных ракетных ударов.

    Он отметил, что большинство украинских военных, находящихся в этом общежитии, являются артиллеристами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны напоминали о тактике Киева по использованию жителей Сум в качестве живого щита. Координатор подполья Сергей Лебедев сообщал о концентрации артиллерии и средств ПВО ВСУ в районе Конотопа Сумской области. Украинские войска оборудовали огневые точки непосредственно в жилых домах на запорожском направлении.

    23 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    Пожар произошел в порту Приморска в Ленобласти после атаки БПЛА
    Tекст: Антон Антонов

    Над Ленинградской областью уничтожено 35 беспилотников, в порту Приморска повреждена емкость с топливом, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА», – сообщил Дрозденко в Max.

    В порту Приморска зафиксировано повреждение емкости с топливом, что привело к возгоранию. На месте происшествия ведутся работы по тушению пожара, персонал был оперативно эвакуирован.

    «Боевая работа по отражению атаки продолжается», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Гатчинском округе Ленинградской области было повреждено остекление в трех квартирах. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

    Комментарии (0)

    22 марта 2026, 08:51 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ на авто в Шебекино был ранен местный житель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, ранен мирный житель, сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

    Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником легковой автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, передает ТАСС. В результате удара был ранен один мирный житель, сообщили в региональном оперштабе.

    «В городе Шебекино в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и травму глаза. В медицинском учреждении ему была оказана необходимая помощь. От предложенной госпитализации пострадавший отказался», – говорится в сообщении оперштаба.

    По данным властей, в результате атаки также была повреждена сама машина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирный житель пострадал при детонации беспилотника ВСУ в селе Ясные Зори. В Шебекинском округе дрон взорвался на территории частного домовладения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника на «ГАЗель» в городе Шебекино.

    22 марта 2026, 13:04 • Новости дня
    Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв произошел в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщило агентство Укринформ.

    Взрыв произошел в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, передает ТАСС. О происшествии сообщило агентство Укринформ.

    Подробная информация о характере взрыва, его причинах и возможных последствиях в настоящее время отсутствует. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

    Известно, что в районах Запорожской области, подконтрольных украинским властям, введен режим воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Запорожье ранее прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Подконтрольная Киеву часть Запорожской области осталась без электроэнергии после ударов. Российские военные под Запорожьем уничтожили цех по сборке дронов и группу операторов БПЛА.

    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана
    В Литве отменили концерты солиста Modern Talking из-за мнения о России
    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей
    Русскоязычные жители Германии пожаловались на резкий рост цен на еду
    Россиян предупредили о штрафах за огород во дворе дома
    В Европарламенте предрекли социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Предвыборный скандал в Словении рикошетит по оппозиции

    В преддверии парламентских выборов в Словении разгорелся крупный политический скандал, в который оказались втянуты представители правящей коалиции и израильской частной разведывательной компании. Но его последствия используются для удара по словенской оппозиции. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

