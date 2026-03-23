Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мореман» рассказал, что расчет ударно-разведывательного комплекса «Zala-Ланцет» группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил украинское артиллерийское орудие, размещенное на городском стадионе Херсона, передает РИА «Новости». Он добавил, что поражение было нанесено непосредственно в самом Херсоне по пушке Д-30, которая находилась на территории спортивного комплекса, в непосредственной близости от жилых кварталов.

Как уточняет оператор, украинское орудие размещалось на стадионе, через дорогу от которого располагались жилые дома. Он подчеркнул, что такие позиции представляют опасность для мирного населения города.

Десантники группировки «Днепр» регулярно ведут наблюдение за правым берегом Херсонской области, обнаруживают цели и наносят по ним точечные удары с использованием артиллерии и беспилотников. Операция по уничтожению пушки стала одним из эпизодов ежедневной работы военных на этом направлении.

