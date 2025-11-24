Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.7 комментариев
Расчет «Днепра» уничтожил артиллерию ВСУ ударом «Ланцета»
Подразделение беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» выявило и уничтожило артиллерийское орудие ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в министерстве обороны России.
Как передает РИА «Новости», подразделение беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» выявило и ликвидировало замаскированное артиллерийское орудие ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Орудие обнаружил оператор разведывательного БПЛА Zala во время боевого дежурства; координаты были переданы расчету «Ланцета», который уничтожил цель в течение нескольких минут.
«Буквально через несколько минут очередное артиллерийское орудие ВСУ было уничтожено ударом «Ланцета» на правом берегу Днепра в Херсонской области», – сообщили в министерстве обороны России.
В оборонном ведомстве также отметили, что комплексы Zala и «Ланцет» активно и успешно применяются с начала спецоперации для разведки, наведения, корректировки и уничтожения различных целей. Беспилотные системы 18-й армии круглосуточно проводят воздушную разведку, выявляя передвижения техники и живой силы противника в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт презентовал обновленный беспилотный комплекс «Ланцет-Э». Компания ZALA представила пусковую установку для барражирующих боеприпасов «Ланцет-Э». Специалисты ZALA заявили о применении «Ланцета» для уничтожения катеров ВСУ.