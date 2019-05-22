Киеву посоветовали вместо референдума по России договориться с Донбассом

Новому руководству Украины следует наладить диалог с Донбассом, а не проводить референдум по взаимоотношениям с Москвой, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Нужно мирное решение конфликта на юго-востоке Украины. (Киевским властям) нужно сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР, никакой внешний игрок не позволит решить эту задачу», – сказала Матвиенко, передает РИА «Новости».

Она также полагает, что новому президенту Украины и его команде следует сформулировать свои приоритеты во внутренней и внешней политике и донести их до граждан, предложив свою программу развития страны.

Кроме того, Матвиенко отметила, что в России приветствуют любые позитивные сигналы, которые будут исходить от нового руководства Украины, в Москве понимают, «насколько важно восстановить исторические, братские отношения с Украиной».

Во вторник стало известно, что Владимир Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией. В Кремле назвали внутренним делом Украины решение провести референдум по отношениям с Москвой.

Украинский политолог Михаил Погребинский в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сообщал, как референдум по формату переговоров с Россией поможет заткнуть русофобское меньшинство на Украине.