Франция предложила разместить в Турции средства ПВО

В минобороны Турции сообщили, что Франция предложила временно разместить на территории Турции систему ПВО нового поколения франко-итальянского консорциума Eurosam – SAMP-T.

«Мы достигли определенного этапа в переговорах по этой теме. Они [Франция] предложили разместить в Турции комплексы SAMP-T. Мы продолжаем работу в данном направлении», – заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Хюрриет».

Он также уточнил, что на данный момент «на базе Инджирлик размещен испанский комплекс Patriot, а в Кахраманмараше – SAMP-T Италии».

Акар отметил, что французская сторона предложила рассмотреть возможность развертывания систем ПВО в Инджирлике и Кахраманмараше.

«Если президент Турции посчитает такой вариант приемлемым, мы продолжим работу в данном направлении в подтверждение доброй воли в отношениях с Францией», – сообщил министр, подчеркнув, что обсуждается вопрос размещения только одного французского комплекса.

Акар также заявил, что «ведутся [предварительные] переговоры с Eurosam» о закупке и производстве SAMP-T. «Они продолжатся до октября. Если эта подготовительная работа окажется успешной, то мы уже начнем переговоры о производстве комплексов», – сообщил он.

Ранее глава минобороны Турции рассказал о новом предложении от США по закупке зенитно-ракетных комплексов Patriot.