Турция сообщила о новом предложении США по ЗРК Patriot

Глава минобороны Турции Хулуси Акар рассказал о новом предложении от США по закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

«Предложение по Patriot от США, которое мы получили в марте, более позитивно для нас и содержит позиции, о которых мы говорили изначально. Мы собираемся не только покупать, но и производить собственные системы ПВО», – сообщил Акар в эфире телеканала NTV, передает РИА «Новости».

Напомним, турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию могут начаться до июля 2019 года. Более того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что Анкара и Москва могут заключить еще одну сделку по поставкам ЗРС С-400, если США откажут Турции в поставке зенитных ракетных комплексов Patriot.