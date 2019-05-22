В Венгрию и Словакию по «Дружбе» отправили чистую нефть

«Чистая» нефть по нефтепроводу «Дружба» была направлена в сторону Венгрии и Словакии, ее поэтапное поступление ожидается в течение недели, сообщили в Минэнерго России.

В ведомстве отметили, что восстановлена поставка кондиционной нефти в направлении порта Усть-Луга и на белорусские НПЗ.

«В соответствии с дорожной картой, кондиционная нефть на данный момент продолжает движение в сторону границы Венгрии и Словакии. В течение недели ожидается ее поэтапное поступление на соответствующие узлы учета», – сообщает ведомство, передает РИА «Новости».

Ранее компания «Белнефтехим» заявила, что для полного восстановления транзита нефти по «Дружбе» понадобится около двух месяцев. Российско-белорусская рабочая группа согласовала комплекс первоочередных мер по восстановлению поставок.

Между тем СМИ сообщали, что план по очистке трубопровода «Дружба» от грязной нефти не сработал, в связи с чем возобновление экспорта нефти в Польшу и Германию под угрозой.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти, которая поступает на Украину и в Евросоюз. Белоруссия приостановила прием нефти из России. После этого «Укртранснафта» также заявила о приостановке транзита российской нефти.