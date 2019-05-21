Белоруссия назвала сроки полного восстановления транзита по «Дружбе»

Для полного восстановления транзита нефти по «Дружбе» понадобится около двух месяцев, заявила компания «Белнефтехим».

Отмечается, что Мозырский НПЗ загружен чистой нефтью в полном объеме, а «Нафтан» – на 65%. При этом за май Белоруссия обеспечит менее 7% от запланированного объема транзита нефти, передает ТАСС.

По данным белорусской компании, на территории страны остается около 1,2 млн тонн «грязной» нефти.

Между тем, Reuters сообщил о проблемах с очисткой трубопровода от «грязной» нефти.

В апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти. Белоруссия приостанавливала прием нефти из России, был остановлен транзит нефти в Европу.