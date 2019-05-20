Согласованы меры в связи с ЧП на нефтепроводе «Дружба»

Российско-белорусская рабочая группа согласовала комплекс первоочередных мер по восстановлению поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», сообщил представитель вице-премьера России Дмитрия Козака Илья Джус.

«Переговоры совместной российско-белорусской рабочей группы по восстановлению поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» сегодня продолжатся, так как еще идет согласование отдельных технических деталей», – сказал Джус, передает РИА «Новости».

В то же время он отметил, что в рамках разрабатываемой дорожной карты уже согласован комплекс первоочередных мероприятий, который успешно реализуется двумя странами.

«Рассчитываем, что работа по уточнению плана мероприятий завершится в ближайшее время и согласованная дорожная карта будет утверждена сопредседателями рабочей группы», – добавил представитель российского вице-премьера.

Ранее в понедельник сообщалось, что Белоруссия готова возобновить транзитную прокачку российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» после получения подтверждения от Киева и Варшавы. В то же время компания «Укртранснафта» 20 мая приостановила транзит нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба» в связи с сообщениями компании MOL о технических проблемах.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостанавливала прием нефти из России. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

7 мая были арестованы четверо фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти.