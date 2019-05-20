Минск заявил о готовности возобновить транзит нефти по «Дружбе»

Белоруссия готова возобновить транзитную прокачку российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» после получения подтверждения от Киева и Варшавы, сообщила пресс-секретарь концерна Белнефтехим» Марина Костюченко.

«Мы готовы начать прокачку, ждем подтверждения от Украины и Польши», – сказала Костюченко, передает ТАСС.

В то же время она не смогла назвать конкретные сроки возобновления транзита.

Ранее сообщалось, что прокачка чистой российской нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Польши начнется с понедельника, 20 мая.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостанавливала прием нефти из России. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

7 мая были арестованы четверо фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти.